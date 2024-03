Interlopul Bebino, cercetat într-un nou dosar penal. A vândut cu acte false un Audi A5, luat garanție pentru un împrumut

. Emil Marius Alecu ar fi vândut cu acte false un autoturism Audi A 5, care fusese luat garanție de la un tânăr de 27 de ani, pentru un împrumut.

Interlopul Bebino a fost reținut. A vândut cu acte false o mașină care nu îi aparținea

De această dată, abuz de încredere, înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi tâlhărie calificată.

ADVERTISEMENT

Luni, 11 martie, interlopul a fost „călcat” de mascați, fiind făcute percheziții domiciliare în acest caz. Cinci astfel de acțiuni au fost organizate de oamenii legii, atât în municipiul București, cât și în județul Călărași.

Potrivit cercetărilor, în septembrie 2023, tânărul de 27 de ani ar fi împrumutat 5.000 de euro de la interlopul Bebino. Drept garanție, bărbatul i-a lăsat acestuia o mașină Audi A5. Însă, atunci când a vrut să îi plătească împrumutul, liderul Clanului Sportivilor i-a spus că nu mai are autoturismul.

ADVERTISEMENT

Ulterior, s-a constatat că interlopul vânduse mașina unei alte persoane, folosind acte false. „La data de 7 noiembrie 2023, un bărbat, în vârstă de 31 de ani, prin folosirea unui act de identitate falsificat, precum și a unei cărți de identitificare a vehiculului, contrafăcută, ar fi dispus pe nedrept de un autoturism, prin vânzarea acestuia către o persoană.

Autoturismul în cauză a fost anterior lăsat acestui bărbat, cu titlu de garanție, pentru împrumutul de 5.000 de euro, solicitat de către tânărul de 27 de ani, la data de 15 septembrie 2023”, au transmis polițiștii Capitalei.

ADVERTISEMENT

A bătut și amenințat un bărbat, apoi i-a furat 60.000 de euro

Mai mult, la începutul aestui an, interlopul Bebino a furat 60.000 de euro de la un bărbat. Mai exact, pe 15 ianuarie, șeful Clanului Sportivilor a ademenit doi bărbați într-un imobil din Sectorul 2 al Capitalei.

Ulterior, unul dintre aceștia a fost bătut și amenințat cu mai multe obiecte contondente de interlop. Apoi, Bebino i-a luat suma de 60.000 de euro, bani pe care victima îi avea asupra ei, și a fugit.

ADVERTISEMENT

Interolpul, în vârstă de 31 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat magistraților cu propunere de luare a unei măsuri preventive. „Cercetările sunt continuate de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz de încredere, înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată și tâlhărie calificată”, adaugă oamenii legii.