Intră Bucureştiul în carantină? Florin Cîțu anunță ședințe importante: “Am văzut ce s-a întâmplat în weekend”

Florin Cîțu anunță ședințe importante care privesc și posibilitatea carantinării Bucureștiului. ”Decizia o vom luat după ce vom asculta toate opiniile.”

Cîțu a precizat luni, 22 martie, că va avea mai multe discuții privind situația epidemiologică din România. ”Am vrut să lăsăm economia deschisă pentru ca doar așa putem plăti costurile pandemiei”, a transmis prim ministrul.

„Am decis ca astăzi, la ora 13.00, să am o întâlnire cu primarul general și cu primarii de sectoare să discutăm situația din București. La ora 16.00, o să am o discuție cu toți prefecții, iar mâine o să am discuții cu Asociația Consiliilor Județene și cu Asociația Municipiilor din România. Este momentul ca soluțiile să vină de la autorităților locale”, a explicat premierul.

Florin Cîțu: ”Acolo unde nu se respectă legea voi fi intransigent. Nimeni nu este mai presus de lege”

Prim ministrul a vorbit și despre protestele care au avut loc în București și în țară.

"Nu am o problemă cu protestele. Sunt liberal și protestele sunt ok. Sunt oameni care mă înjură și vor să protesteze. Foarte bine! Dar să o facă respectând legea. Să poarte mască! E tot ceea ce le cer", a spus Cițu.

”Suntem într-o situație mult mai bună ca anul trecut”

Referitor la carantinarea Capitalei și a altor localități, premierul a precizat că ascultă părerile specialiștilor, iar deciziile se vor lua după ce vor fi ”ascultate toate opiniile”. Azi la ora 13.00, Cițu va avea o întâlnire cu primarul general al Bucureștiului și cu primarii de sectoare. Ulterior, la ora 16.00 va avea o ședință cu toți prefecții.

”Suntem într-o situație mult mai bună ca anul trecut. 80% din medici sunt vaccinați, au fost vaccinate persoanele vulnerabile. Nu mai avem riscuri de focare în spitale sau la centrele de bătrâni.”, a precizat Florin Cițu.

Premierul nu a vrut să comenteze dacă anumite evenimente sau concerte vor fi anulate la vară.

”Trebuie să păstrăm regulile. Sunt printre cele mai mici din Europa. Dacă nu rezolvăm situația de acum nu putem vorbi despre nimic de la vară”, a explicat premieru.

