Ioana Filimon a rupt tăcerea după descalificarea de la Bravo, ai stil: „Am avut niște probleme”

Ioana Filimon a vorbit despre descalificarea ei de la Bravo, ai stil Celebrities. Fotomodelul a anunțat la Teo Show că dispariția ei din emisiune înseamnă o retragere din lumina reflectoarelor, căci s-a săturat de lumea mondenă.

Ioana s-a retras la Timișoara, oraș din care provine, unde se va ocupa de afacerea ei, una în domeniul publicității.

Filimon a mărturisit că știa că va fi descalificată în momentul în care a decis să nu se mai prezinte la gala care a fost difuzată pe 13 noiembrie.

Ioana Filimon, despre descalificarea de la Bravo, ai stil: „Eu mi-am asumat acest risc”

Frumoasa manechină a spus că a avut niște probleme de rezolvat și nu își mai permitea să facă față și acestui proiect. Legat de descalificare, a mai precizat că nu a pierdut mare lucru, căci acest proiect nu i-a adus cine știe ce siguranță financiară, fapt pentru care vrea să se ocupe de afacerea ei, care de acum îi va ocupa tot timpul.

„Am avut niște probleme. Eu mi-am asumat acest risc. Nu am fost la o singură zi de filmare. Eu am fost mereu prima care ajungea la filmare. O zi nu am venit și era normal, era gala.

N-am putut să mă împart și, din păcate, acela a fost și sfârșitul meu în competiție. Sunt bine și o să fie bine. E o problemă personală. Nu aș vrea să discut lucrurile astea la televizor”, a spus Ioana Filimon la

O problemă personală a determinat-o să renunțe

În momentul în care a luat hotărârea de a nu se mai prezenta în platou, s-a consultat cu cineva, a mai ținut să spună vedeta. Bruneta nu a vrut să dezvăluie ce fel de problemă a intervenit în viața ei.

Singurul lucru pe care l-a putut spune este că e vorba despre ceva personal și că alegerea pe care a făcut-o a fost cea mai bună.

Ioana a spus că și-ar fi dorit să continue în show, însă problema care apăruse de câteva săptămâni în viața ei nu suporta amânare.

Ioana Filimon a avut un parcurs destul de dur la Bravo, ai stil, mai ales în ultimele ediții. Tânăra a intrat în conflicte cu mai multe fete, iar tensiunea acumulată a doborât-o psihic. Ioana și-a exprimat în ultimele două săptămâni dorința de a pleca, nemaisuportând discuțiile avute cu Mădălina Pamfile și .