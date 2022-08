Ion Surdu vrea să se lupte cu Iancu Sterp, în ring: ”Nu îl avantajează sportul de contact”

Cunoscutul sportiv din MMA, care locuiește de doi ani în Polonia, vrea să se lupte cu artistul muzical din Hațeg. Vedeta susține că fratele lui Culiță Sterp nu este deloc avantajat de sporturile de contact pe care le practică.

Ion Surdu l-a provocat pe Iancu Sterp la luptă. Declarațiile sportivului

Ion Surdu este pregătit să intre în cușcă și știe și pe cine vrea să aibă adversar. este dispus să arate că este un sportiv extraordinar și gata să-i facă față lui Iancu Sterp.

ADVERTISEMENT

„Când văd asemenea oameni care habar nu au sunt dispus la orice. Eu pot să mă bat cu oricine din gala aia. La Iancu Sterp mă refer. Dacă e dispus, cu cel mai mare drag. Pot să mă bat într-un picior cu el, pot să închid un ochi, pot să îi promit că nu dau tare, dacă fuge.

Hai s-o facem, eu sunt dispus pentru orice, oricând, oriunde. Cu siguranță va ieși ceva frumos, are o formă bună, din ce am văzut într-un meci arată chiar bine, arată cel puțin a luptător corpul, dar, dacă îmi dau jos tricoul arăt mai bine ca el.

ADVERTISEMENT

Putem să zicem că, dacă facem meciul ăsta, putem să adunăm un public destul de larg. Are șanse foarte mici să câștige sau să îmi facă ceva. Putem să facem ce reguli vrea el.

Cu siguranță nu îl avantajează nimic în sportul de contact față de mine. Antrenează-te frățioare, nu mușca mai mult decât poți să înghiți”, a spus Ion Surdu, în emisiunea Online Story by Cornelia Ionescu, pentru .

ADVERTISEMENT

Cine este Ion Surdu. A câștigat Exatlon România

Ion Surdu este un tânăr originar din Republica Moldova. S-a mutat la vârsta de 16 ani în Cluj-Napoca, unde a început să practice sport. Prima sa pasiune a fost fotbalul și chiar a evoluat în divizia națională și apoi în liga a 3-a.

Tânărul a practicat crossfit, volei, baschet și handbal, în momentul de față fiind pasionat de MMA. Este vorba de un sport pe care-l practică de la vârsta de 20 ani. În plus, este campion național și european la MMA și campion național la Kempo.

ADVERTISEMENT

Ion Surdu este cunoscut și datorită reality show-ului Exatlon România. a câștigat premiul cel mare în anul 2019, după încheierea filmărilor luând decizia să plece din țară. Locuiește în Polonia, acolo unde trăiește o frumoasă poveste de dragoste de 6 luni.