Ironia zilei: „Breaking news: fără schimbări la pauză la FCSB! Crețu și-a zis că e lumea lui”

Mai exact, faptul că de data aceasta Gigi Becali nu a mai făcut schimbări la pauză. Mai mult, a fost iertat de schimbare inclusiv fundașul Vali Crețu, cel care luase cartonașul galben și ulterior a fost eliminat. Inclusiv Gigi Becali a mărturisit că era tentat să-l scoată pe Crețu, însă s-a sfătuit cu MM Stoica și nu a mai făcut-o.

Ironia zilei: „Breaking news: fără schimbări la pauză la FCSB!

Jurnalistul Andrei Vochin a fost primul care a remarcat cum FCU Craiova efectiv nu a contat deși a avut superioritate mai bine de 30 de minute, cu toate că FCSB este o echipă care dă mari emoții fanilor pe final. Făcând haz de necaz, Vochin a subliniat că lipsa argentinianului Juan Bauza a fost decisivă pentru acest meci.

ADVERTISEMENT

”Statistic, FCU Craiova în superioritate numerică a avut o singură fază periculoasă din pozițional. O singură acțiune, a lui Chițu, cu o centrare în fața porții. Deci, o echipă cuminte, care nu avea cum să pună probleme unui adversar care era realmente în dificultate. FCSB-ul are, a avut dificultăți în ultimele meciuri.

Nu era culmea dacă FCU Craiova era o echipă puternică. Și de data asta cine face rău e FCSB-ul însăși. Acum n-au mai fost schimbări la pauză, asta a fost Breaking News, e chiar o știre de presă. A văzut Crețu că nu s-au făcut schimbări la pauză, el era singurul cu cartonaș galben. A zis, Doamne, am cartonaș galben, dacă am scăpat e lumea mea. Pot să fac orice! După care a luat roșu, dar nu s-a văzut, eu înțeleg că a lipsit Bauza. Când lipsește Bauza echipa e cu totul alta”, a explicat jurnalistul Andrei Vochin, prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

”Nici n-ar trebui să se mai prezinte”, a comentat, ironic, Vivi Răchită, înainte să primească o replică la fel de amuzantă din partea lui Adrian Ilie. ”A văzut Crețu că FCU Craiova joacă așa de slab, a zis hai să vedem dacă rămânem în 10 dacă mișcă”, a explicat ”Cobra”. Concluzia a tras-o tot Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

”Mititelu nu reușește niciodată să-l bată pe Gigi”

”Nu reușește Mititelu să-l bată pe Gigi, cred că nu l-a văzut niciodată. Cum s-a gândit el când a văzut roșu ăla, a văzut gol Blănuță. Ce și-a zis, hai că se întâmplă!”, a explicat Ivanovici. FCU Craiova nu se regăsește în acest sezon, cu toate că echipa lui Adrian Mititelu are un lot mult peste media campionatului.

ADVERTISEMENT

De altfel, doar pentru marcatorul golului din meciul cu FCSB, Vladislav Blănuță, Adrian Mititelu a plătit 400.000 de euro. ”E un copil foarte promițător, în care îmi pun mari speranțe. Sincer, mi l-a recomandat Fane Stoica. Sunt șanse ca băiatul să fie chemat în curând și la prima reprezentativă a Moldovei. Are 1,90 metri, lovește mingea bine cu capul, e un fel de Miculescu”, se mândrea în momentul transferului patronul Adrian Mititelu.

FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Horia Ivanovici, se vede în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30. Nu uitați! Emisiunea FANATIK SUPERLIGA se poate vedea LIVE doar pe home page-ul www.fanatik.ro, iar pentru cei care vor să o revadă, sau nu au reușit să o urmărească în direct, aceasta va fi în premieră de la ora 17:30.

ADVERTISEMENT

Premiera FANATIK SUPERLIGA va fi disponibilă pe canalul de YouTube Fanatik (nu uita să dai LIKE şi SUBSCRIBE la notificări pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), precum și pe pagina Facebook Horia Ivanovici Oficial (nu uita să dai LIKE şi URMĂREŞTE pentru a fi notificat când porneşte premiera emisiunii), dar și pe pagina de Facebook Fanatik nu uita să dai LIKE si URMAREŞTE pentru a fi notificat).

Breaking news: fără schimbări la pauză la FCSB