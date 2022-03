Presa din Italia a luat foc: ”Dezastru! / Mai rușinos decât acel 0-1 cu Coreea de Nord din 1966!”

Toată lumea aștepta un meci decisiv pentru calificarea la Mondiale între Italia și Portugalia, ultimele campioane europene. Ronaldo & Co au simțit glonțul pe la ureche, dar Burak Yilmaz a ratat penaltyul care putea duce la prelungiri. Italia însă, din nou incapabilă să înscrie, precum în Suedia, a pierdut, 0-1, la Palermo. Ratează iar Mondialul, de data aceasta oprită de Macedonia de Nord.

”Mai batjocoritoare decât șutul lui Johansson deviat de De Rossi, mai de neînțeles decât înfrângerea cu Coreea de Nord. Nu, de data aceasta nu există nicio explicație. Nu vom merge la Mondial, pentru a doua oară consecutiv. Și nu vom merge acolo la opt luni de la triumful european.

Cum poate fi explicată o înfrângere ca această seară? Între septembrie și noiembrie, este adevărat, calificarea prin grupe ne scăpase din mâini cu performanțe din ce în ce mai slabe.

Dar nimeni nu și-ar fi putut imagina că în această seară – împotriva numărului 67 din clasamentul FIFA – am putea avea un asemenea meci. Nici măcar în cele mai rele coșmaruri”, a scris .

Ideea este completată de o altă analiză, sub titlul ”Să recunoaștem: victoria europeană a fost excepția”. Și vine și explicația. Faptul că fotbalul din Italia nu a mai câștigat Liga Campionilor din 2010.

Iar la prezențe în semifinale este sub toate campionatele din Top 5. Și nu a triumfat în Europa League. Ci în predecesoarea acesteia, Cupa UEFA, prin Parma lui Malesani, în 1999.

Nu a participat la ultimul Mondial. Și n-a mai trecut de grupe din 2006, când a luat titlul. Moment care, spun jurnaliștii, ”a fost o vară de sărbătoare, dar și începutul declinului, un declin care după atâția ani încă nu s-a oprit”. Căci triumful de la Euro 2020 a fost o excepție.

Gazzetta dello Sport a titrat: ”Dezastru Italia, batjocorită de Macedonia în minutul 92: suntem din nou în afara Cupei Mondiale!

Fair play to putting it bluntly: “Disaster Italy to North Macedonia in the 92’, out of the World Cup again”

