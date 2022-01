Foto. Kanye West și Julia Fox, acuzați că i-au copiat pe Britney Spears și pe Justin Timberlake. Gafă la prima aparție ca și cuplu

La un an după , Kanye West iubește din nou. Rapperul formează de ceva vreme un cuplu cu actrița Julia Fox.

În weekendul ce tocmai a trecut, cei doi au apărut în fața tuturor în calitate de cuplu. Cu ocazia evenimentului ”Săptămâna modei de la Paris”, Kanye și Julia au strălucit pe covorul roșu.

Relația pe care au început-o chiar de Revelion pare că îi împlinește pe deplin, dacă luăm în calcul imaginile cu cei doi, surprinse la prima lor ieșire ca și

Zâmbetul nu le-a lipsit nici măcar o clipă celor doi de pe chip, iar gesturile tandre, cum ar fi o îmbrățișare sau privirile înduioșătoare, au fost și ele prezente. Chiar dacă nu s-au dezlipit de telefoanele mobile, butonâdu-le mereu, Kanye a fost foarte atent cu noua sa iubită.

La prezentarea colecției Kenzo Men pentru toamnă/iarnă 2022-2023, Kanye West și Julia Fox au purtat ținute din denim, la care au adăugat accesorii negre și un machiaj pe măsură. Admiratorii evenimentului au susținut că cei doi i-au copiat pe Britney Spears și Justin Timberlake, cei care au apărut în 2001, la ”American Music Awards”, purtând aceleași ținute din denim.

”Britney și Justin au făcut-o mai bine”, a scris o persoană pe Twitter”, conform .

Pe covorul roșu, actrița de de 31 de ani a atras toate privirile. Julia Fox a purtat o ținută Schiaparelli, la care a adăugat o pereche de cercei aurii supradimensionați, o geantă neagră și un machiaj al ochilor dramatic.

Ținuta formată din două piese i-a scos perfect trupul în evidență. Geaca scurtă din denim i-a lăsat la vedere talia subțire, iar zona bustului i-a fost evidențiată prin designul sub formă de sutien al gecii. Imaginea a fost completată de o pereche de jeanși largi, cu talie joasă, care s-au asortat perfect cu cizmele din același material.

În aceeași temă, denim, s-a încadrat și Kanye West. Artistul a purtat o pereche de jeanși și o geacă din denim oversize, pe care le-a asortat cu o pereche de cizme negre, ochelari de soare și mănuși în aceeași nuanță.

and in Paris today for 🥤🥤🥤🥤

— Firsty4HipHop (@Firsty4HipHop)