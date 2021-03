Mirela Vaida a făcut astăzi noi dezvăluiri despre Lămâia, complicele agresoarei de la Acces Direct. Echipa emisiunii a reușit să o găsească pe femeie și să îi pună niște întrebări. A făcut niște dezvăluiri uluitoare.

Vedeta Antena 1 nu a reușit să doarmă deloc bine în această săptămână, după ce a fost la un pas să moară în platoul emisiunii pe care o prezintă. Însă, Mirela Vaida nu este gata să renunțe, ba chiar dimpotrivă.

“Am primit această veste chiar cu o oră înainte să intrăm în direct. Colegii mei au găsit-o pe cea care ar fi complicele atacatoarei. Echipa noastră, când a aflat unde se află, a sunat Poliția”, a anunțat ea astăzi, 25 martie 2021.

Cu toate că a fost filmată în timp ce o conducea pe Antonela Grigoraș spre sediul Acces Direct, femeia neagă că ea ar fi manipulat-o pe aceasta și ar fi convins-o să intre în platou. Cu toate acestea, legătura dintre Lămâia și Antonela este una mai veche, ele fiind prietene de doi ani.

Lămâia, complicele atacatoarei de la Acces Direct, face dezvăluiri uluitoare

O angajată a emisiunii Acces Direct a mers să discute cu aceasta, iar discuția a fost una incredibilă. După scurt timp, au venit și polițiștii, care au dus-o la secție pe Lămâia Stănescu.

“Nu pot să vă dau mai multe detalii. Sunteți de la Antena 1, nu? Acum cerșesc ca să pot să mănânc. Vreau să plec în străinătate, să mă botez. Am crescut la casa de copii, sunt chinuită, dorm prin cimitire. Aș vrea să mă botez Israela Nazareth. Am stat în pielea goală acolo, vor să mă ducă la pușcărie, blonda aia, Vaida.

Cică eu am pus-o pe Antonela să se dezbrace, dar nu e adevărat. Mă dau și cu capul de pământ dacă nu îmi dă lumea bani. Ea mă urăște pe mine, avocatul ăla a spus bine. E cuminte Antonela, dar bea mult. Eu am vrut să cerșesc și ea a mers cu mine. Eu nu am știut ce are în sacoșă.

Ea mi-a cerut bani împrumut. Eu am vorbit la telefon cu o doamnă din Israel, pentru bilet de avion. Mi-a spus în tren: lasă, că îi fac eu felul lui Mirela Vaida. Era o doamnă din autobuz, ea i-a spus pe unde să intre”, a declarat Lămâia Stănescu.

Momentan rămâne de văzut ce vor afla autoritățile române, în urma declarațiilor oferite de femeia respectivă în secția de Poliție. După ce s-au aflat informațiile noi, Mirela Vaida a apelat încă o dată la procurorul care gestionează acest caz, cerând să fie încadrată fapta la tentativă de omor.

