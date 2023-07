Laszlo Dioszegi, nervos după CSKA Sofia – Sepsi 0-2: „Am fost înjurat, au aruncat cu sticle în noi!”

Nu jocul l-a deranjat pe patronul covăsnenilor, ci atitudinea pe care suporterii bulgari au avut-o la adresa lui și a jucătorilor săi, acesta relatând că a fost înjurat pe întreaga durată a partidei, iar fanii adverși au aruncat cu sticle în jucători și în staff.

Laszlo Dioszegi, nervos după CSKA Sofia – Sepsi

Laszlo Dioszegi a fost nervos , spunând că aceștia au aruncat cu sticle în jucători și staff: „Am fost înjurat, au aruncat cu sticle de apă în noi, în staff-ul nostru, dar nu contează așa mult.

ADVERTISEMENT

Contează că am făcut un meci extraordinar. Toți din România cred că se bucură de victoria aceasta, pentru că este mare. Dacă revedem filmul acestui meci, în afară de cele două goluri am avut două bări și alte 4 ocazii mari de tot.

Eu consider că omogenitatea contează foarte mult, iar noi suntem o familie. Contează dorința de victorie, mult mai mult decât banii. CSKA Sofia are un buget dublu față de Sepsi, dar nu are o inimă mai mare decât Sepsi”.

ADVERTISEMENT

„CSKA are un buget dublu față de cel al lui Sepsi!”

și a spus că CSKA Sofia are un buget de 16.000.000 de euro, adică dublu față de cel al lui Sepsi, însă echipa sa a compensat prin multă dorință: „Am fost la dineul oficial aseară!

Am vorbit cu oficialii celor de la CSKA și noi avem 7-8 milioane de euro, iar ei au 15-16 milioane de euro buget anual. Nu cred că m-au mințit, pentru că nu aveau de ce să o facă.

ADVERTISEMENT

Nu contează așa mult banii, ci voința de victorie. Sunt mândru de jucătorii mei, s-a văzut că îi depășim mai mult pe cei de la CSKA în dorință!”, a continuat Laszlo Dioszegi, la TV .

„Bugetul salarial nu crește, nici n-are cum să crească, dar contează că suntem de 7 ani în prima ligă, am strâns jucători lângă noi și formăm o familie.

Am reușit să ținem jucători români la club și e foarte important să avem performanțe. Viitorul sună bine, Păun și-a prelungit contractul”, a mai spus patronul lui Sepsi.