Laurențiu Neamțu de la Chefi, la nunta lui Michael Jordan: „Peste 10 milioane”

Laurențiu Neamțu, finalistul de la Chefi la cuțite, sezonul 11, a vorbit despre experiența petrecută în reality-show-ul culinar de la Antena 1, dar și ce planuri are după emisiune, în exclusivitate pentru FANATIK.

Laurențiu Neamțu, finalistul de la Chefi la cuțite 11, s-a învârtit în lumea bună din Statele Unite

Adversarul din marea finală, Laurențiu Neamțu, a vorbit, printre altele, și despre vedetele de talie internațională pentru care a gătit, în Statele Unite! Printre ele se numără și Michael Jordan.

De altfel, bucătarul s-a ocupat de meniul de la nunta lui Michael Jordan cu Yvette Prieto, eveniment care a avut loc în anul 2013. Laurențiu Neamțu ne-a mai declarat și de ce crede că nu a câștigat el concursul de la , ci Nina Hariton.

Laurențiu Neamțu a fost vecin cu Burt Reynolds, Tiger Woods și Michael Jordan

Salut, Laurențiu! Am văzut că ai muncit într-un local unde mergeau multe celebrități în SUA. Ce a însemnat să fii sous chef? Cum a fost la nunta lui Michael Jordan? Ce îți amintești din perioada respectivă?

– De mic mi-am dorit să ajung în Statele Unite ale Americii, iar acest vis mi s-a îndeplinit. Timp de 8 ani am lucrat în diferite state ale tarii: Florida, New York și Dakota de Nord. Aici mi-am imbunatit foarte mult cunoștințele culinare.

A fost o perioadă foarte frumoasă, am avut ocazia să lucrez cu bucătari chefi foarte buni, care, practic, m-au luat sub aripa lor. În decembrie 2009 am ajuns pentru prima dată în Miami. Am plecat din România, unde era foarte frig. Când am aterizat în Miami erau +38 de grade. A fost un șoc pentru mine diferența de temperatură, simțeam că mă sufoc. Am rămas uimit la început de accentul lor.

Deși locuisem 4 ani în Cipru și vorbeam zilnic limba engleză, în primele zile petrecute în Florida m-am simțit dezorientat. Americanii folosesc altfel de expresii, vorbesc mai repede, iar eu trebuia să fiu foarte atent la tot ce discutau ei.

În primul sezon am locuit în Jupiter, un orășel foarte interesant, cochet, unde locuiau foarte mulți milionari. De multe ori când mergeau prin mall-uri ori la plajă ne întâlneam cu câte o vedetă. În Jupiter locuiau Burt Reynolds, Tiger Woods, Alan Jackson, Johnny Bench, Greg Norman, Michael Jordan, Tyler Cameron, Tico Torres, Celine Dion, și mulți alții.

Finalistul de la Chefi, bucătarul personal al lui Celine Dion: „Am avut ocazia să merg la ea acasă”

Miss Celine Dion avea casa chiar în Country Club-ul unde am lucrat, de câteva ori am avut ocazia să merg la ea acasă pentru a găti la evenimentele ei private. Poziția de sous-chef mi-a adus mai multe responsabilități, dar și beneficii pe măsură. Am învățat să mă organizez mai bine, să fac față stresului din bucătărie și să înțeleg cu adevărat cât de importantă este echipa din care faci parte.

Nunta lui Jordan a costat peste 10 milioane de dolari: „Exact ca în filme”

Doar cu o echipă bine sudată preparatele pot fi pe măsura așteptărilor clienților. Am avut ocazia să lucrez la nunta lui Michael Jordan și Yvette Prieto în 2013. A fost o întâmplare frumoasă, unică. Am fost întrebați dacă dorim să lucrăm pentru un eveniment la clubul alăturat. Deși am încercat să aflu cât mai multe detalii despre eveniment, ni s-a spus să așteptăm până a doua zi. Eram un pic confuz, eu sunt genul de persoană care lucrurile necunoscute nu îmi plac.

A doua zi dimineața ne-a așteptat o limuzină, exact ca în filme, eram 8 bucătari, unii din Mexic, Puerto Rico, alții din Africa de Sud, și eu, singurul roman. Ne-am urcat cu emoții și ne-am îndreptat spre The Bear Country Club.

Erau multe mașini de poliție și un număr mare de angajați la securitate. Am fost foarte bucuros când am aflat că o să gătim la nunta lui Michael Jordan. A fost o nuntă de vis, gândită în profund până la cel mai mic detaliu, aranjamente florale superbe, un meniu complex și invitați pe măsură.

Această nuntă a fost una dintre cele mai exclusiviste, costurile s-au ridicat peste 10 milioane dolari. Am fost la stația de carving și am avut posibilitatea de a servi pe foarte multe celebrități.

Laurențiu Neamțu, despre cel mai dificil moment de la Chefi la cuțite: „Am intrat în platou cu gândul la ea”

Care a fost cel mai dificil lucru pentru tine la Chefi la cuțite? A existat ceva ce ți-a dat bătăi de cap?

– Cel mai dificil moment care l-am avut pe parcursul emisiunii Chefi la cuțite a fost atunci când fetița mea era acasă bolnăvioară, având otită. Când vorbeam la telefon cu ea, tot timpul îmi spunea să vin acasă și începea să plângă.

De multe ori am intrat în platou cu gândul la ea. Am reușit să depășesc aceste momente triste cu ajutorul soției mele, care mereu mă încuraja și îmi dădea putere să merg mai departe. Ea este suportul meu principal și nimic din ce am realizat până acum nu ar fi fost posibil fără sprijinul ei.

Laurențiu Neamțu: „Nina și-a stăpânit mai bine emoțiile”

De ce crezi că nu ai reușit să câștigi tu concursul? Ce a avut în plus Nina Hariton? A fost un avantaj pentru ea fiindcă e femeie?

– Sunt un învingător, chiar dacă nu am reușit să iau premiul cel mare. Pentru mine contează că am reușit să transmit ceva bun și constructiv prin intermediul acestei emisiuni și asta mă bucură cel mai mult!

Sunt fericit că am ajuns până în finală, unde am trăit fiecare secundă cu sufletul la gură. Am câștigat respectul vostru, al celor de acasă, acei oameni care apreciază călătoria și nu destinația finală, și asta pentru mine valorează mult mai mult decât marele premiu! Consider că Nina și-a stăpânit mai bine emoțiile și astfel echipa ei s-a închegat mai bine în finală.

Care sunt mâncărurile tale preferate și ce nu consumi des? Există vreo rețetă pe care nu-ți place să o faci sau nu știi să o faci?

– Mâncărurile mele preferate sunt cele simple, dar gustoase, gătite de către cei dragi mie. Îmi place foarte mult și mâncarea asiatică și mediteraneană. Nu este pe gustul meu mâncarea foarte picantă.

Cel mai important sfat primit de la Florin Dumitrescu

Poți să ne povestești care a fost cel mai important sfat pe care l-ai primit de la Florin Dumitrescu? Cum l-ai descrie pe juratul de la Chefi la cuțite?

Laurențiu Neamțu, numai cuvinte de laudă pentru Dumitrescu: – Chef Florin Dumitrescu ne-a oferit multe sfaturi, atât mie cât și întregii echipe. Cel mai important sfat a fost: `Gătiți din suflet, cu gust și respectați mereu proba`! L-am simțit pe Chef Florin Dumitrescu foarte apropiat de noi, mereu ne susținea, dar în același timp a fost și sincer spunându-ne când greșeam. L-aș putea descrie ca fiind o persoană caldă și înțelegătoare, este zâmbitor, impunător și sufletist. A fost o onoare pentru mine să fac parte din echipa lui.

Ce planuri ai după participarea în acest concurs? Ce ai fi făcut cu banii dacă ai fi câștigat competiția?

– Dacă aș fi câștigat competiția mi-aș fi deschis un restaurant. Acesta este visul meu și voi lupta pentru el, știu că va veni ziua în care se va îndeplini. Momentan, îmi doresc să petrec cât mai mult timp alături de familia mea. Îmi doresc să mai particip și la alte concursuri, fiind o persoană competitivă și dedicată meseriei.

Care e cea mai amuzantă amintire de la filmările Chefi la cuțite? A existat vreo peripeție de care publicul n-a aflat?

– Deși în acel moment am fost foarte serios, cred că cel mai amuzant moment a fost când Mihaela a vrut să-mi taie o bucată de păr. După fiecare battle câștigat, petreceam momente frumoase alături de echipa gri, râdeam, glumeam, cântam. Într-o seară, la hotel, am făcut un karaoke și ne-am distrat până dimineața.