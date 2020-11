Lavinia Pîrva face lumină. A vorbit foarte clar despre relația ei cu Ștefan Bănică, după zvonurile divorțului

Lavinia Pîrva a făcut lumină în legătură cu relația ei cu Ștefan Bănică, după ce a fost surprinsă fără verighetă pe străzile din București. Cântăreața a vrut să lămurească zvonurile despre divorțul ei de juratul de la X Factor România.

Zilele trecute, paparazzii au surprins-o pe fosta membră a trupei Spicy fără verigheta pe deget, iar de aici la zvonul că ar urma o nouă despărțire în showbiz-ul românesc a durat foarte puțin.

Vedeta a vrut să îi liniștească pe cei care s-au gândit că nu are o căsnicie fericită alături de cântăreț și i-a asigurat că totul este doar o bârfă care nu se bazează pe nimic, ba chiar a făcut glume pe seama asta.

Lavinia Pîrva neagă divorțul de Ștefan Bănică

„Și iată cum se vuiește că divortez, pentru că apar intr-o poză unde nu am verigheta pe deget! Păi nu divortez eu? Eu cu asta mă ocup de cand se crapa de ziuă!

Că altă treabă nu am! Am un notar mic la usă care stă pe un scaun mare cu actele pregătite.😂 La fel si instanta, mă așteaptă zilnic in caz că s-a răzgândit notarul, căci nici ea, instanța sărăcuța, alta treabă nu are! Doamne, mare ți-e grădina!”, a scris Lavinia Pîrva în mediul online.

Cuplul, extrem de discret cu viața lor privată. Au făcut nuntă în secret

Nu este prima oară când se zvonește că Lavinia nu ar fi în relații tocmai bune cu Ștefan, însă felul în care a evoluat relația lor contrazice orice astfel de știre.

Nu de alta, dar cei doi au un copil împreună și par dispuși mai mult ca oricând să lupte pentru familia lor. De altfel, cu viața lor au fost întotdeauna discreți, iar atunci când au avut ceva de comunicat au făcut-o înainte să afle presa.

Așa s-a întâmplat și cu nunta, care a fost una secretă, căci niciun ziar sau site nu știa că aceștia și-au unit destinele în urmă cu ceva timp.

