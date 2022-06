Lavinia Pîrva, schimbare radicală! Ce piese cântă acum soția lui Ștefan Bănică Jr: „A fost cu succes”

Lavinia Pîrva are un nou proiect muzical. Soția lui Ștefan Bănică și-a reluat activitatea muzicală, după o pauză lungă, cauzată de pandemie, dar și de nașterea fiului său.

Lavinia Pîrva revine în muzică. Ce piese cântă acum soția lui Ștefan Bănică Jr.

Acum, vedeta are un proiect muzical balcanic, cu melodii sârbești. a declarat la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani că începuse acest proiect înainte de pandemie, dar cum evenimentele au fost interzise, acesta a fost pus pe pauză.

Acum, după ce restricțiile au trecut, a reluat acest proiect și, mai mult, are foarte multe spectacole, după cum spune chiar ea, la locații faimoase din București.

De asemenea, piesele sârbești ale Laviniei Pîrva au avut succes și la evenimente, după cum a mai declarat aceasta la Antena 1.

„Am început înainte de pandemie, aveam cereri. Mai îndrăzneam să cânt piese sârbești. Am fost încurajată să facă asta, înainte de pandemie, apoi m-am oprit.

Acum am dat drumul în forță, cred că am o lună de zile de cânt acest proiect și are succes”, a spus vedeta la emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

Lavinia Pîrva s-a reprofilat, dar are succes

Mai mult, Lavinia Pîrva va avea și un spectacol la o locație populară din București, astfel că aceasta a mărturisit că proiectul ei muzical este un succes.

Un lucru datorită căruia Lavinia Pîrva are succes este că românilor le place să se distreze, a mai spus cântăreața.

„Urmează să am un spectacol, a fost cu succes și proiectul ăsta are succes. Românilor le place să se distreze și muzica balcanică.

Mergem înainte cu proiectul ăsta, avem multe spectacole”, a declarat partenera lui Ștefan Bănică Jr.

Lavinia Pîrva a luat o pauză de la muzică din cauza pandemiei, dar și pentru că l-a născut pe fiul său și al lui Ștefan Bănică Jr., în vârstă de trei ani.

Totuși, vedeta s-a ocupat de alte lucruri, inclusiv de o linie de haine pe care le are la vânzare.