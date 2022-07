Lili Sandu a fost la un pas de moarte în vacanța din Grecia. Ce a pățit familia actriței

Lili Sandu, fiul și soțul ei au fost la un pas de moarte în vacanța din Grecia. Actrița a dezvăluit pe rețelele de socializare ce li s-a întâmplat, dar și că abia așteaptă să pună din nou piciorul pe meleagurile românești.

Lili Sandu, clipe de coșmar în Grecia. De ce a avut senzația că va muri

Lili Sandu a mărturisit că deplasarea cu feribotul către Atena a fost una de coșmar și a făcut atac de panică. Asta din cauza apei agitate, care avea valuri foarte mari.

Pe tot parcursul drumului, Lili Sandu a avut senzația că ea și familia sa vor sfârși și a făcut rugăciuni. Fiului ei, Thomas, i s-a făcut rău la un moment dat.

”Doamne, azi a fost o aventură aventuroasă, cum imi place mie să-i zic. Am avut parte de o întâmplare neplăctă. Am crezut că o să fie ceva foarte frumos, dar a fost un cosmare. Venirea cu feribotul către Atena.

Deci nu cred că am facut atat de multe rugaciuni in ultimul an. Am crezut ca murim. Nu vreti sa stiti prin ce am trecut.

Am facut si un atac de panica. Chiar ne-am speriat foarte tare, lui Thomas i-a fost foarte rau. Valurile erau extrem de mari”, a relatat vedeta

Lili Sandu: ”Tot mai bine este în București”

După toată experiența neplăcută, Lili Sandu a precizat că nu va mai repeta vacanța. A răsuflat ușurată când a ajuns la cazare și este nerăbdătoare să revină în București.

”Ne-am speriat foarte tare, nu o să mai repet experienta asta. (…) Bine că am ajuns cu bine, abia astept sa ajungem acasa, foarte frumos in Atena, dar tot mai bine e in Bucuresti. (…)”, a mai spus Lili Sandu într-un Instastory.

Lili Sandu trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste cu Silviu Țolu, care este cu 12 ani mai mic decât ea. În pofida diferenței majore de vârstă, nimic nu i-a împiedicat pe cei doi să-și întemeieze o familie.

. La 40+ a reușit să-l aducă pe lume pe Thomas Jay.