Live Blog Serie A etapa a 26-a. Program, rezultate, clasament, informații de ultimă oră. Inter – Atalanta și Juventus – Lazio, capetele de afiș

Abia au pus punct etapei a 25-a, intermediară, joi seară, cu victoria Interului la Parma și italienii revin în iarbă în weekend pentru runda cu numărul 26, care va începe sâmbătă, 6 martie și va avea un epilog de excepție luni, 8 martie, pe stadionul Giuseppe Meazza din Milano.

Programul etapei a 26-a din Serie A

Sâmbătă, 6 martie

ora 16:00 Spezia – Benevento

ora 19:00 Udinese – Sassuolo

ora 21:45 Juventus – Lazio

Duminică, 7 martie, ora 16:00

ora 13:30 Roma – Genoa

Crotone – Torino

Fiorentina – Parma

Verona – Milan

ora 19:00 Sampdoria – Cagliari

ora 21:45 Napoli – Bologna

Luni, 8 martie, ora 21:45

Inter – Atalanta

Etapa cu numărul 25 a oferit liderului Inter vestea bună a măririi avansului de puncte în fața ocupantei locului secund, concitadina Milan ,ca urmare a faptului că nerazzurri au reușit să câștige pe terenul echipei lui Dennis Man și Vali Mihăilă, în timp ce rossoneri au făcut cu greu, în al șaptelea minut de prelungiri, din penalty, egal acasă cu Udinese.

Ce e drept pasul fals al echipei lui Stefano Pioli a fost posibil și în condițiile în care Milan a fost lipsită de aportul mai multor jucători, în principal gurile de foc din fața porților adverse Zlatan Ibrahimovic și Mario Mandzukic, ambii cu probleme medicale. Despre Ibra însă sunt destule reacții nu tocmai favorabile, ca urmare a faptului că în aceste momente extrem de importante pentru Milan, el a acceptat să devină pe toată durata festivalului coprezentator la San Remo, lucru considerat cel puțin ciudat de către multă lume.

Inter – Atalanta va încheia luni etapa a 26-a din Serie A

Meciurile la vârf ale etapei cu numărul 26 sunt Inter – Atalanta, care va încheia luni seară etapa și Juventus – Lazio. Pentru echipa lui Antonio Conte partida cu vecina de regiune lombardă Atalanta este încă un test care poate arăta clar dacă Inter este pregătită să preia sceptrul Serie A după nouă ani de domnie din partea lui Juventus.

E clar că nu va fi o partidă ușoară nici măcar pentru buldozerul Lukaku sau cavaleria ușoară Lautaro Martinez – Alexis Sanchez, pentru că echipa din Bergamo are multă forță ofensivă și calitate a jocului care o face redutabilă și de temut în fața oricărui adversar.

Ștefan Radu mai are de stat între două și trei săptămâni

De aceea Antonio Conte declara la finalul partidei de la Parma că jocul cu Atalanta va fi pentru el foarte important, pentru că în funcție de rezultat va putea aprecia cu exactitate la ce nivel se află echipa sa. Inter nu are nici o absență importantă, la bergamasci rămâne out mijlocașul Hateboer, dar Gasparini are soluții optime pentru a rezolva problema.

Al doilea meci important se joacă sâmbătă seară la Torino. Juventus se află înaintea returului cu Porto din optimile Champions League, după ce a pierdut primul joc cu scorul de 2-1. Cu toate acestea Andrea Pirlo a declarat că nu va efectua decât una sau două modificări în echipa de bază.

Vali Mihăilă anunțat titular la Parma, Vlad Chiricheș incert pentru Sassuolo

La Lazio Luiz Felipe rămâne absent pe termen lung, undeva în jurul a două luni, în timp ce termenul de recuperare pentru Ștefan Radu a scăzut la o perioadă estimată între două și trei săptămâni. Juve nu se va baza pe mijlocașul Betancur după ce a acesta a fost testat pozitiv la COVID 19 și din acest motiv este alertă la Torino, efectuându-se noi testări la întregul lot și la stafful tehnic și administrativ.

În privința echipelor românilor nu mai reprezintă pentru nimeni nimic nou când anunțăm că Vlad Chiricheș este incert la Sassuolo pentru meciul de la Udine. Vali Mihăilă e dat titular în formața Parmei în deplasarea de la Florența, asta poate și pentru că în privința lui Dennis Man se doresc a se face toate investigațiile pentru faptul că a acuzat amețeli după un duel dur cu Bastoni în meciul cu Inter și a fost schimbat la pauză. Iar Răzvan Marin nu va lipsi din compartimentul median al lui Cagliari în partida de la Genova, contra Sampdoriei.