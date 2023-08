Locomotiva unui tren de pasageri a luat foc, în Bihor. Zeci de oameni erau în vagoane

Un nou incident pe calea ferată a fost raportat în România. Luni dimineața, în județul Bihor, locomotiva unui tren de pasageri a luat foc în timp ce se afla pe raza municipiului Oradea.

Panică pentru zeci de pasageri, în Bihor: locomotiva unui tren a luat foc

Din datele celor de la ISU aflăm că incidentul s-a petrecut în noaptea de duminică spre luni, în jurul orei 3, la un tren care circula pe ruta Oradea – Halmeu. Atunci, . Din fericire, toți pasagerii, circa 20 în total, s-au auto-evacuat, înainte de a fi răniți.

ISU Crișana mai precizează că trenul se afla pe strada Santăului din Oradea când a izbucnit incendiul. Alertate, mai multe echipaje de pompieri au intervenit de urgență. Din fericire, stingerea flăcărilor a fost realizată rapid.

”Locomotiva avea atașate trei vagoane în care se aflau aproximativ 20 de călători. Pasagerii s-au auto-evacuat, astfel că, din rândul acestora, nicio persoană nu a fost rănită.

Pompierii militari au acționat pentru stingerea incendiului și asigurarea măsurilor de siguranță pentru tractarea trenului până în Gara Episcopia”, a declarat, luni, sergent major Alina Butaci, de la ISU Crișana, citată de .

După primele inspecții, autoritățile au ajuns la concluzia că focul a izbucnit la compartimentul motor. O cauză probabilă a fost un scurtcircuit. ”În urma producerii evenimentului, a ars compartimentul motor”, a mai spus reprezentanta ISU.

Tren blocat pe câmp în sudul țării

Tot luni, dar câteva ore mai târziu, . Acesta a plecat din gara Basarab, la orele dimineții, și se îndrepta către Roșiori. La un moment dat, un alt tren cu două vagoane a oprit, dar a reușit să preia doar un sfert dintre pasageri.

”Ne-am pus toți pe linia de cale ferată, i s-a făcut milă conductorului unui tren particular și ne-a luat. Am plătit și alt bilet. Banii de bilete nu știm cine ni-i va da înapoi. E bătaie de joc pe ruta aceasta. Nu ni s-a explicat ce s-a întâmplat, nu am avut nicio sticlă cu apă, am stat trei ore în câmp.

În tren erau și copii cu părinți, bunici. E o rută de navetiști, erau două trenuri dimineață, două seara, au lăsat doar unul singur. În trenul blocat au mai rămas pasageri, nu aveau bani să ia alt bilet. Când a venit un tren din sens opus, conductorul nici nu știa ce s-a întâmplat. Vă dați seama cum funcționează CFR-ul”, a povestit bărbatul, la .