Locul secret de pe litoralul Mării Negre. Ajungi imediat, scapi de fiţele din Mamaia şi nici nu plăteşti o avere. Priveliştea e spectaculoasă

Litoralul Mării Negre este caracterizat de o frumusețe aparte și de o serie de locuri învăluite în mister. Unul dintre ele se află în apropiere de țara noastră. Aici poți ajunge foarte rapid, cu mașina, și nu ai nevoie de un buget mare pentru a te bucura de relaxare.

Ce loc secret poți descoperi pe litoralul Mării Negre? Povestea lui te va fascina

. Ai auzit de Tyulenovo? Acesta este un sat din Bulgaria, care aparține de Obștina Șabla, iar în apropiere de el vei găsi un complex megalitic numit ”Mănăstirile din piatră”.

ADVERTISEMENT

”Mănăstirile din piatră” se caracterizează prin morminte săpate în stâncă de către oameni care făceau parte dintr-o populație ce practica cultul soarelui. Originea locuitorilor de astăzi din sat este găgăuză. De altfel, aflați că Tyulenovo este prima zonă în care s-a descoperit petrol în Bulgaria.

De asemenea, . La ultimul recensământ, din 2011, s-au mai identificat doar 56 de persoane. Un procent de 96, 42% dintre ei erau bulgari, dar restul, 3, 57 % reprezentau un mister, căci nu li se cunoștea originea.

ADVERTISEMENT

Ce poți face în satul Tyulenovo

În același sat te poți destinde într-un loc special amenajat pentru turiști, un camping, numit ”Glamping Tyulenovo”. Dispune de un gazon mare verde, o grădină de legume, hamace, corturi, spațiu pentru amplasarea corturilor proprii, și o zonă de relaxare cu focar.

Corturile sunt asemeni unei camere. Au un diametru de 4 m și sunt mobilate cu o saltea dublă confortabilă, mare cât pentru doi adulți. Pe lângă acestea, există suficient spațiu și pentru a veni aici cu întreaga familie, cu rulota, dacă obișnuiești să te deplasezi cu un astfel de mijloc de transport.

ADVERTISEMENT

Mai mult, locul are și o bucătărie în aer liber, mobilată cu tot ceea ce are nevoie. În ea vei găsi inclusiv frigider, congelator, mașină de spălat rufe sau mașină de spălat vase, baie, dușuri, mas, ceainic pentru apă caldă și nelipsitul grătar.

”Pentru a ajunge in punctul cel mai interesant (zona arcului de stanca), noi te sfatuim sa parchezi in perimetrul restaurantelor din centru cum ajungi in Tyulenovo, aproape de mare. Exista si varianta de a o lua cu masina pe un drum secundar, de pamant, care urca pe dealul din partea dreapta a golfului principal din Tyulenovo.

Totusi, pentru a parca chiar in zona arcului, e necesar sa faci putin off-road si ar fi bine sa vii aici cu o masina de teren. Daca stii ca ai o masina cu garda joasa sau nu te simti suficient de experimentat cat sa o iei pe un drum ceva mai accidentat, mai bine lasi masina in statiune”, spun turiștii care au fost deja aici, potrivit

ADVERTISEMENT

Unde te poți caza în Tyulenovo

În apropiere de camping se găsesc și diferite cazări, la prețuri diferite, pe care le găsești și în țară. Costurile pornesc de la 100 de lei pe noapte, pentru doi adulți și pot ajunge până în 1000 de lei, dacă îți dorești să ai parte de o cazare mai sofisticată.