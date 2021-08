Cozi uriașe la vama cu Bulgaria. Românii s-au grăbit să se întoarcă din vacanță pentru a evita carantina

Vacanță s-a încheiat cu un coșmar pentru românii care s-au grăbit să revină sâmbătă seară în țară, din Bulgaria, în condițiile în care țara a intrat în zona galbenă la miezul nopții.

Aceștia au fost nevoiți să stea la cozi la intrarea în țară. Cei care au venit pe la vama Ruse spun că au așteptat și 3 ore, conform Adevărul. A fost prăpăd și la Calafat.

După o vară relativ liniștită, . Astfel, persoanele nevaccinate trebuie să stea în la întoarcerea în România, dacă vin din acestă țară. Sunt scutiți cei vaccinați, cei care au trecut prin boală și cei care prezintă un test PCR negativ. De asemenea, nu există restricții pentru copiii sub 6 ani.

Cozi uriașe la vama cu Bulgaria. ”Ne-am împotmolit în bucla către vama din Giurgiu. Mizerabil“

Disperare, nervi și frustare pentru românii care se întorc din Bulgaria. Cei care se îndreaptă către vama Ruse spun că au avut parte de ore și așteptări de 4 ore și jumătate.

Mulţi au fost încurcați chiar de aplicația Waze. O scurtătură i-a făcut să întârzie şi mai mult. Unii dintre cei care s-au întors din Bulgaria au comentat pe pagina de Facebook „Forum Grecia“.

”Am ajuns la Ruse la ora 18 şi după ce am luat-o pe “scurtătura” indicată de waze, am fost întorşi din drum şi am luat “codiţa” la rând. Nu înţelegem altceva. Care e treaba, că nu se mişcă rândul deloc, DELOC. E dezastru. Tipic românesc.

Am circulat foarte bine prin Grecia şi Bulgaria şi ne-am împotmolit în bucla către vama din Giurgiu. Mizerabil“, este unul dintre comentarii.

”E coşmar, fraţilor. Mergeţi în Ruse la un restaurant ceva, nu merită să staţi in coada asta. Chiar nu înţeleg de ce nu se circulă cursiv“, confirmă altcineva.

”Încercați sa evitați punctul de trecere de la Ruse.In aprox 2h, am înaintat 1km“, explică un alt turist.

Bulgaria a intrat, de duminică, pe lista țărilor galbene, cu o rată de infectare de 1,9 la mia de locuitori, iar românii care se întorc în țară și nu sunt vaccinați vor trebui să prezinte un test negativ pentru a evita carantina.

În aceste condiții mai mulți români care se aflau în vacanță în Bulgaria s-au grăbit să se întoarcă mai repede în România.