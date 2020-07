Lovitură dură pentru USR! Un lider important al partidului și-a anunțat demisia: „De mai multă vreme asist la agonia USR”

Săptămâna a început cum nu se putea mai prost pentru Uniunea Salvați România. Formațiunea politică aflată sub conducerea lui Dan Barna a pierdut unul dintre cei mai importanți membri ai săi, pe Raluca Amariei, fost vicepreședinte și lider al filialei Sibiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, aceasta și-a anunțat demisia, motivându-și gestul prin faptul că USR nu mai este la fel de credibilă în ochii electoratului românesc. În plus, aceasta susține că dialogul constructiv a fost înlocuit în interiorul partidului cu o abordare de tipul „cine nu e cu noi e împotriva noastră”.

Totodată, Amariei afirmă că a luat această decizie acum, înaintea alegerilor locale, pentru că nu mai avea puterea să-și privească în ochi susținătorii și să le transmită că USR reprezintă alternativa. Potrivit spuselor sale, în loc să propună un nou mod de a face politică în România, formațiunea „se contaminează încet-încet cu metehnele partidelor vechi: demagogie, promovarea persoanelor obediente în dauna celor competente, marginalizarea și eliminarea vocilor disidente”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Raluca Amariei a demisionat din USR! Fostul vicepreședinte al partidului condus de Dan Barna lansează acuzații dure

„De mai multă vreme asist la agonia USR ca formaţiune politică credibilă pentru electoratul românesc.

Am intrat în politică în 2016 împreună cu alți oameni care nu mai făcuseră politică. Am pornit într-o vară cu un partid care exista numai în București și în câteva luni, prin implicarea entuziastă a membrilor noi din toată țara și din Diaspora am câștigat încrederea a peste 600 de mii de români, devenind al treilea partid din țară.

Dar de-atunci ceva s-a defectat în USR. Nu ştiu ce mecanisme, ce mişcări, ce jocuri, ce “agende” au făcut ca partidul construit pe democrație, transparență și meritocrație să devină un fel de partid, unde se dictează şi se votează pe o singură voce, unde dialogul constructiv a fost înlocuit cu “cine nu e cu noi e împotriva noastră” şi unde vocile care denunță nereguli sau doar exprimă public păreri personale sunt reduse la tăcere ori, simplu, eliminate din partid.

ADVERTISEMENT