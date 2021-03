Ilie Năstase a avut parte de o lovitură grea din partea Ioanei Simion, după ce au avut un scandal de proporții la începutul anului, atunci când fostul sportiv a agresat-o fizic pe soția lui. Bruneta a luat o decizie radicală în legătură cu mariajul lor.

Relația dintre ei s-a răcit considerabil după episodul violent din ianuarie, atunci când Ioana a apelat la ajutorul oamenilor legii, speriată de comportamentul agresiv al partenerului ei de viață.

Se pare că frumoasa brunetă a decis deja ce va face în continuare și nu pare să existe cale de întoarcere. Violența fizică a soțului ei a fost un adevărat șoc pentru ea, peste care nu va trece foarte curând.

Lovitură pentru Ilie Năstase. Ce decizie radicală a luat Ioana după celebrul scandal

Ilie Năstase (74 de ani) a avut parte de o adevărată lovitură din partea soției lui, Ioana Simion, după scandalul care a zguduit lumea showbiz-ului cu aproape două luni în urmă. Fostul tenismen și-a bătut soția, moment în care aceasta a sunat la 112 pentru ajutor, dar nu a cerut ordin de protecție.

De atunci, Ioana Simion și Ilie Năstase au trăit separați, după ce bruneta în vârstă de 45 de ani a plecat de la locuința afaceristului și s-a mutat într-un apartament dintr-o zonă exclusivistă a Capitalei.

Deși fostul sportiv a sperat până în ultima clipă că va reuși să-i recâștige încrederea Ioanei, se pare că inevitabilul s-a produs și aceasta a decis să meargă înainte cu divorțul. Din păcate, lucrurile nu s-au calmat între ei și vor divorța la tribunal și nu la notar.

„Da, Ioana divorțează. Mâine va depune actele de divorț. Nu se va întâmpla la notar, așa cum era de așteptat. Lucrurile au luat o turnură urâtă între ei și au decis să o facă la tribunal. Ioana a sperat că se vor îmbunătăți lucrurile, însă s-au înrăutățit.

Ea este foarte hotărâtă. A vorbit azi cu Ilie și l-a întrebat unde își dorește să divorțeze, iar el a răspuns ferm: la tribunal. Ea nu și-a dorit să ajungă acolo, se putea într-un mod civilizat, dar, din păcate, nu e așa”, au transmis surse apropiate ale celor doi pentru click.ro.

Nu este prima dată când subiectul divorțului apare în căsnicia lor. Nu a trecut nici măcar un an de când s-au căsătorit religios, iar cununia civilă au avut-o cu un an înainte. Relația lor nu a fost lipsită de probleme și s-au gândit de multe ori să-i pună capăt.

Ioana Simion a sunat la 112 după bătaia încasată de la Ilie Năstase

Episodul din ianuarie a marcat-o profund pe Ioana Simion, care a încasat o „ploaie de palme” de la soțul ei, așa cum a desris chiar ea. Bruneta a sunat la 112 pentru a-și potoli partenerul de viață, dar nu a cerut ordin de restricție la momentul respectiv și a decis să se separe de fostul tenismen.

„Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie, apoi ne-am întors în Stejarii. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă. Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa.

Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat.

Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui, iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac, nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a declarat Ioana Simion pentru sursa menționată anterior, la momentul respectiv.