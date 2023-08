Lucrare de ”Dorel”. Cum a lăsat țevile un ”meseriaș” român în casa unei cliente

O româncă a fost, recent, din domeniul instalațiilor. Un bărbat angajat pentru o simplă lucrare și-a bătut joc și a făcut-o pe clienta sa să ceară ajutor.

Un ”meseriaș” român și-a bătut joc de o lucrare: cum a lăsat ”la vedere” țevile de la un calorifer

Majoritatea domeniilor din țara unde sunt căutați meseriașii duc lipsă de personal. Salariile mult mai mari din străinătate au făcut ca în țară să rămână foarte puțini muncitori de calitate.

Există însă lucrări pentru care cetățenii nu mai stau să analizeze piața. Grăbiți să-și rezolve cât mai repede unele urgențe, românii apelează la fel și fel de ”meseriași”. Peste un astfel de ”specialist” în domeniul instalațiilor a dat o clientă.

Femeia avea nevoie de o lucrare simplă: montarea unor țevi de la un calorifer către o altă zonă. Acestea trebuiau să treacă prin zona unei uși. ”Dorelul” angajat nu a avut altă soluție decât să monteze la vedere aceste țevi. Problema e că ele stau în calea celor care trec prin zonă.

Disperată, clienta a postat un mesaj pe un grup cu idei de amenajări în care cere opinii. ”Bună ziua. Aveți o idee ceva vă rog, cum să acopăr țevile de pe parchet, să pot merge pe ele fără probleme? Nu a putut altfel meseriașul să le monteze”, a scris femeia pe grupul Idei amenajări, scriu cei de la .

Cum era de așteptat, . Majoritatea au criticat ”munca” instalatorului. ”Despre ce ajutor vorbiți? Ajutor pe Facebook? Adus instalatorul care a făcut lucrarea și bătut cu țevile în cap. Unde dracu s-a văzut așa ceva!”, este mesajul revoltat al unui bărbat.

Unii au venit și cu sfaturi. ”Se putea sub parchet, făcea niște canale în șapă și trecea țevile pe sub parchet…. Dar a făcut ce a fost mai simplu.” / “Prelungiți pragul balconului cu parchet laminat peste țevi. Am avut aceeași problemă. Va arăta că o treaptă, dar nu e urât”.

”Dorel” a avut și avocați: ”E instalator, nu montator de parchet”

La aceeași postare a femeii din online, ”meseriașul” din spatele acestei ”capodopere” a avut și apărători. Un internaut spune că nu era jobul său să demonteze și parchetul.

”Ăla e instalator, nu montator de parchet. Cine îi demonta parchetul și îl punea la loc? Cu ce costuri? Vorbiți câte unii așa că să vă dați cu părerea. Nu toți știu să le facă pe toate și atunci sunt și alte costuri”, transmite un user.