Luptătorul K1 Cătălin Moroșanu a schimbat județul în care candidează la alegerile locale

Cătălin Moroșanu, cunoscutul luptător K1, va candida și la aceste alegeri pentru un mandat de consilier județean din partea PNL. De data asta însă, Moroșanu nu va mai candida la Iași, ci în județul Galați, informează Agerpres.

Cătălin Moroșanu, supranumit ”Moartea din Carpați”, va deschide lista candidaților liberali pentru Consiliul Județean Galați astfel că are practic mandatul de consilier asigurat

Deși ieșean de origine, sportivul a ales județul Galați în urma unei invitații pe care i-a făcut-o șeful organizației PNL Galați, senatorul George Stângă, cu care este prieten de pe vremea când ambii erau membri ai conducerii Tineretului Național-Liberal.

Cătălin Moroșanu este masterand la Galați

În momentul de față, Moroșanu este consilier județean în Iași și va trebui să-și facă mutați pe Galați. De altfel, el este masterand în geopolitică la Universitatea Dunărea de Jos din Galați.

Un alt motiv pentru care a ales să treacă de la organizația PNL din Iași la cea gălățeană este faptul că nu a obținut suficient sprijin politic în CJ Iași pentru implementarea unui proiect pe care a vrut să-l promoveze la nivel local privind dezvoltarea sportului de masă.

El a precizat că a primit asigurări de la liberalii gălățeni că va fi susținut pentru implementarea proiectului care vizează atât educarea elevilor și părinților pentru a conștientiza importanța sportului în școală, cât și construirea unor noi săli de sport.

”Trebuie să-mi demonstrez valoarea undeva. Am ales judeţul Galaţi. Eu am făcut performanţă pentru România, cred că am reprezentat tricolorul la cel mai înalt nivel şi consider, cu performanţa mea, cu experienţa mea, că pot veni în Galaţi să fac acelaşi lucru. Proiectul meu este unul pentru sportul de masă, pentru copiii noştri, o educaţie sportivă care trebuie implementată la nivel judeţean. E foarte important să explicăm părinţilor că fiecare copil trebuie să facă sport. Un copil care face sport de la o vârstă fragedă ştie ce înseamnă concurenţa, înfrângerea, victoria şi uite aşa reuşim să creştem o naţie puternică şi competitivă de la vârstă fragedă”, a spus Moroșanu.

El a precizat că nu va renunța la mandatul de consilier județean ca să candideze la alegerile parlamentare din acest an.

Cătălin Moroșanu (36 de ani) s-a născut Cotnari (jud. Iași) și a absolvit Facultatea de Drept. El și-a început cariera politică în PDL, partid din partea căruia a obținut, în 2012, primul mandat de consilier în CJ Iași.

În urma fuziunii dintre liberali și democrat-liberali, Moroșanu a devenit membru PNL, partid în care ocupă funcțiile de vicepreședinte al organizației Iași, prim-vicepreședinte al organizației naționale de tineret și secretar general regional pentru Moldova în cadrul Biroului Executiv Național al PNL.