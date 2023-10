Maia Morgenstern se teme pentru rudele ei din Israel. Ce i-a spus unchiul actriței la telefon

Maia Morgenstern se teme pentru rudele ei din Israel. Vedeta a vorbit la telefon cu unchiul ei și a rămas șocată.

Maia Morgenstern se teme pentru rudele ei din Israel

Maia Morgenstern are rude în Israel și a vorbit cu ele în . Vedeta a mărturisit că a rămas cutremurată de povestea unchiului său.

ADVERTISEMENT

Bărbatul, pe nume Puiu Rappaport, a sunat-o pe actriță și a mărturisit că starea lui este una deplorabilă. Ajuns la 80 de ani, cu mulți copii și nepoți, unchiul actriței se teme pentru viața tuturor.

Cândva un om glumeț și plin de viață, acum unchiul vedetei era trist și chiar a început să plângă la telefon. De altfel, vedeta însăși mărturisea că Israelul este ca o casă pentru ea.

ADVERTISEMENT

„Astăzi de dimineață m-a sunat Puiu, Puiu Rappaport. Fratele meu, unchiul meu, prietenul meu, familia mea. Mereu vesel, optimist, puternic, binedispus, tonic. Mereu pus pe glume, mereu o vorbă de duh, mereu o binecuvântare sau o amintire prețioasă de împărtășit.

În vacanță. Israel e acasă! Astăzi Puiu m-a sunat plângând. Apel video: plângea tare Puiu. Are peste 80 de ani, are copii, are nepoți…”, a povestit Maia Morgenstern pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Ce a rugat-o unchiul vedetei, aflat în Israel

Tot pe rețelele de socializare, Maia Morgenstern a mai spus și că unchiul său nici nu putea să vorbească din cauza emoțiilor sale. Acesta a preferat să îi scrie un mesaj în care să îi povestească ce simte.

Unchiul actriței a vrut să o roage să publice un mesaj de încurajare a păcii și de

„Nu pot, mi-a spus, nu pot să vorbesc. Mai bine scriu. Niciodată nu l-am văzut plângând. Poate doar când a murit MAMA. Sau TITI- Isac Rappaport, fratele său. M-a rugat să scriu un mesaj.

ADVERTISEMENT

De susținere. Suntem alături de voi! Vă susținem! Vă avem în gândurile și în inimile noastre! Suntem o familie! Alături de Israel”, a transmis Maia Morgenstern pe Facebook.