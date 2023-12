Manelistul Tzancă Uraganu, amenințat de interlopi. „Să vină Interpolu’ la interlopi! Mă tem pentru viaţa mea, m-au ameninţat cu moartea”

Într-o postare pe rețelele de socializare manelistul Tzancă Uraganu spune că a fost amenințat de diverse persoane din lumea interlopă și că a fost nevoit să se ascundă pentru că se teme că viața i-e pusă în pericol.

Să vină Interpolu la interlopi

Tzancă spune că a fost smenințat cu moartea de interlopi, „aceiași care l-au atacat în Germania” și cere ajutorul „Interpolui și a poliției”, de teamă să nu fie asasinat.

„Rog toată Poliţia, toată procuratura să ia măsuri, să vină Interpolu la interlopi!. După ce ne omoară şi ne dau foc la case, e prea târziu să intervină…Eu am dosar cu ei, să se facă ceva. Dacă el nu are frică nici de mascaţi, eu ce pot să fac, mă închid undeva”, a declarat manelistul la

Tzancă spune că este amenințat, șantajat și că a fost tâlhărit. Interlopii, spune el, vor să-i dea foc la casă, de teama lor vrea să-și ia copiii și să se mute, pentru că acești oameni „sunt în stare de orice”. În plus, spune el, „trebuie să le dea taxă de protecție”.

„Rog toată Poliția Română și DIICOT”

”Ei mă amenință, îmi cer bani, șantaj, deja mi-au luat un ceas în urmă cu doi ani, mi-au luat o sumă de bani, m-au tâlhărit, și în Germania tot ei au fost. (…) Nu se mai poate ieși din casă. Mă amenință într-una să le dau bani, vor să vină după mine, au zis că îmi dă foc la casă, eu deja vreau să iau copiii să mă mut, să îi pun într-un loc ascuns pentru că au zis că dau foc la casă, oamenii sunt în stare de orice. Vreau să se facă dreptate și rog toată Poliția Română și DIICOT și tot ce înseamnă procuratură să ia măsuri cu acești oameni pentru că nu se mai poate trăi și nu mai pot ieși nicăieri din cauza lor pentru că trebuie să le dau lor taxă de protecție”, a spus manelistul.

Pe de altă parte, interlopul pe care îl acuză Tzancă Uraganu de ameninţări a transmis un mesaj pe mail în care susţine contrariul, că manelistul ar fi cel care l-ar fi ameninţat.

„Mi-au luat apartament, mașină, ceas”

„Eu am dosar cu ei, dosar deschis pe numele lor, astept să se facă ceva, se laudă că au relații în Politie, la Capitală și la Giulești. Mi-au luat ceasul, banii, m-au sechestrat odată, ei au fost in Germania, mi-au luat și atunci 1.500 de euro, mi-au luat apartamentul cu santaj, masina, cu numere false, acum se afla mașina la poliția de la furturi. Am fost acum doi ani la ei în Giulești, m-au sechestrat, lovit, au vazut ca mi-a tras geaca de pe mine, a vazut că nu sunt bani, s-au dus la sora lor, mama copiilor mei, să intre și ea sa confirme, au luat banii de la ea, ceas de aur și eu am fugit și au dus-o la secție sa spună că ea m-a lovit…A fost obligata sa declare că ea m-a lovit”, a spus spus Tzancă.

„Sunt corect, plătesc la stat”

„Oamenii astia sunt liberi, au venit dupa mine în Germania, că au vazut ca Poliția nu le face nimic, au sarit si m-au lovit cu arme, este dosar si acolo. Sunt corect, platesc la stat, traiesc cum trebuie, eu nu fac rău, nu am de ce să am probleme, au vazut că sunt cu cântările și le-a picat pe mine, se ocupă cu ilegalitați în Anglia și au tăabărât pe mine. Nu sunt cumnați, sunt fratii Lambadei, și pe ea a tâlharit-o ți cereau bani că știau, daca nu îi spui lui Tzancă să ne dea bani, o sa fiți omorâți bătuti, le-am dat ca să stau liniștit să cânt, dar nu mai fac față”, a mai spus cântăreţul.

Potrivit lui Tzancă, interlopii au început de-a lungul vremii să-i ceară diverse sume de , o și alte bunuri, pentru că, dacă refuză „nu o să mai cânte nicăieri”.

„Nu îmi dai 5.000 de euro, nu mai cânți”

”În urmă cu ceva timp ei tot îmi cereau bani. Eu le-am mai dat pentru că nu aveam încotro. Le-am tot dat sume. Au luat un apartament cu șantaj de la mine și de la managerul meu. Au luat prin donație. Au luat o mașină prin șantaj: Au zis: dacă nu îmi dai 5.000 de euro, nu ai cum să mai cânți. Și am zis bine, țineți mașina. Asta a fost în urmă cu doi ani. De câteva zile m-au sunat, nu le e frică de poliție, au zis să vină și mascații și oricine, că ei sunt ca un neam mare și au spus că nu le e frică de nimeni. Tot amenință că-mi dă foc la casă și așa mai departe. Viața noastă este pusă în pericol. Au zis că o să îmi dea foc la casă, că nu o să mai cânt nicăieri, că o să mă omoare, că o să mă împuște. Ei au niște fapte foarte grave făcute, au niște dosare foarte mari deschise”.

„Zlatea Julien sau Aurică Julien”

După ce a făcut publică postarea, manelistul a spus că interlopii l-au căutat cu puțin timp înainte să posteze și că, de teamă, „stă undeva ascuns”.

„Nu prea mai pot ieși nicăieri. Sunt amenințat de niște interlopi foarte, foarte periculoși și foarte renumiți, în același timp. M-au amenințat, bineînțeles că am fost și tâlhărit de ei, mi-au luat și o mașină care se află în custodia Poliției, este vorba de Zlatea Julien sau Aurică Julien. Nu se mai poate cu acești oameni. Sunt foarte periculoși, deja sunt dispuși la ani mulți de pușcărie. Eu sunt undeva ascuns, vă spun foarte sincer”.

Interlop: „Nu mi-e frică de mascați”

„Oamenii ăștia îmi cer bani, îmi cer taxă de protecție, vor să vină după mine să le dau bani, le-am mai dat de atâtea ori și o să vă pun o înregistrare acum:

Interlop: Să vină mascații!

Tzancă Uraganu: Șefule, dacă voi sunteți mai tari ca mascații și ca Poliția, înseamnă că, atunci, o să mă închid în casă și n-o să mai ies pe stradă.

N-o să mai am cum să mai ies pentru că s-a umplut lumea de interlopi și de oameni care umblă cu pistoale la ei. Acolo, pe Calea Giulești și la Rin. Eu vorbesc exact de familia asta a lor. Zlatea Julien, Dumitru Badea, ăștia care mai sunt. N-avem ce să facem pentru că oamenii umblă înarmați, umblă cu pistoalele după ei. Există un dosar foarte mare și aș ruga pe domnii de la DIICOT să preia această informație și să acționeze cât mai repede pentru că oamenii ăștia sunt foarte, foarte periculoși. Eu stau acum ascuns, nu pot să spun unde sunt pentru că m-au sunat că vor să vină după mine și nu știu cum să mai procedez”.

Interlop: „Nu mi-e frică nici de mascați, să moară familia mea. Nu e nici o problemă. Să vină mascații, să vină oricine”, se arată în postarea lui Tzancă Uraganu.