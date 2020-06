Marcel Pavel, răspuns dur pentru cei care susțin că a luat bani să spună că e infectat cu COVID-19: “Îi voi da în judecată” Cum l-a afectat virusul: “Am fost cu un picior în groapă”

Marcel Pavel a anunțat duminică seara că îi va da în judecată pe toți cei care susțin că a fost plătit cu 100.000 de euro să spună că este infectat cu noul coronavirus. Artistul le cere contestatarilor să vină cu probe.

Pavel a prezentat testele pozitive la tv la Antena 3. Unul dintre ele a fost făcut la clinica Sanador, altul la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș. El a spus că i s-a făcut rău și a avut o stare groaznică:

„Sunt siderat. Am fost afectat, foarte afectat. Eu nu fac jocuri politice, nu fac compromisuri de acest fel, ale niciunei televiziuni mai ales. Eu îi voi da în judecată pe cei care au spus că am fost plătit să mint.

Mi-au spus că mi-au dat 100.000 de euro ba domnul Cercel, ba Guvernul, ba tu (n.r.: Mihai Gâdea).

Faptul că am apărut la tine (n.r. la Gâdea) trei zile, când am cântat, am făcut-o să dau un impuls oamenilor, să nu par muribund. Începând din seara aceea (n.r.: joi, 18 iunie) am avut trei nopți îngrozitoare. Am fost cu un picior în groapă”, a spus Pavel la Antena 3.

“Am avut stări groaznice. Am avut senzații de vomă, amețeli. Energia îmi era stoarsă”

Marcel Pavel a povestit simptomele COVID-19 pe care le-a avut începând de joi, 18 iunie:

“Am avut stări groaznice. Am avut senzații de vomă, amețeli. Energia îmi era stoarsă. Nu mai aveam, efectiv, niciun fel de putere. Tensiunea îmi este oscilantă. Medicii m-au stabilizat și mi-au revenit.

Am avut secreții de culoare foarte închisă și sângerie. Eu nu am vrut să dau nici măcar rezultatele mele, pentru că sunt chestiuni personale, dar când am văzut tevatura, răutatea și nebunia, a trebuit să aștept aprobarea spitalului”, a spus Marcel Pavel.

Marcel Pavel este internat la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș. Joi a fost depistat pozitiv și de atunci este în unitatea spitalicească.

