Maria Dragomiroiu dezvăluie tristețile și bucuriile ei zilnice în pandemie: „Sper ca măcar de Crăciun să putem fi împreună cu familia”

Maria Dragomiroiu, una din vocile de aur ale folclorului românesc, speră ca aceste sărbători să nu semene cu ceea ce am trăit de Paște și susține că trăim o perioadă în care cineva, de acolo de sus, ne încearcă pe fiecare.

Artista a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cum s-a acomodat cu pandemia și ne-a dezvăluit că lucrul pe care l-a constatat în ultima vreme este tristețea oamenilor tot mai acută din cauza nesiguranței zilei de mâine.

Interpreta de muzică populară se bucură de prezența nepoțelului ei cu care petrece cel mai mult timp, atunci când nu are evenimente pe care trebuie să le onoreze, și acelea din ce în ce mai puține, și spune că el este unul din sursele de fericire de zi cu zi.

Maria Dragomiroiu speră ca pandemia să nu răpească magia sărbătorilor de iarnă

Cântăreață, mamă, soție și bunică devotată, Maria Dragomiroiu speră ca în preajma Crăciunului lucrurile să revină la normal, pentru că dorința ei cea mai mare este să petreacă sărbătorile de iarnă alături de cei dragi, dacă se poate fără restricții.

Dacă în alți ani pregătirile pentru iarnă și pentru sărbători erau principala preocupare pentru muziciană, anul ăsta totul stă sub puterea speranței și a încrederii în Dumnezeu: „Nu ne pregătim nicicum pentru iarnă. Ce se întâmplă este trist pentru toată lumea. Noi avem norocul că suntem cu nepoțelul. Și eu, și Bebe (n.r.: soțul ei), ne bucurăm foarte tare de el. Nepoțelul e în clasa zero și facem împreună ce e de făcut, el face acum școala de acasă”.

„Eu stau foarte aproape de copii și sper ca măcar de Crăciun să putem fi împreună cu familia. Toată lumea e îngrijorată, copiii merg la serviciu, încercăm să fim cât mai puțin în contact direct. Singura noastră speranță e să mai cadă cifrele astea de infectări în preajma sărbătorilor, să ajungem măcar la un platou, să nu mai tot urce”, ne-a spus cântăreața.

Și-a ales cu atenție filmările pentru Crăciun și Revelion: „Nu ne-a testat nimeni la televiziuni, dar s-au luat măsuri”

În tot acest timp, artista a fost contactată de mai multe televiziuni pentru a filma ediții speciale de Crăciun și de Revelion, însă nu a putut onora toate invitațiile din teamă. Interpreta de muzică folclorică s-a protejat cât a putut de bine în această perioadă.

„Am avut filmări pentru Crăciun și Revelion, cu toate regulile necesare. Nu ne-a testat nimeni la televiziuni, dar angajații lor sunt testați zilnic, deci am fost cumva în afara pericolului. Oricum s-au luat măsuri de precauție. Am refuzat propunerile unde erau mai mulți artiști strânși la un loc. Am întrebat înainte să merg la filmări și am ales cele mai sigure variante pentru că nu cred își riscă nimeni sănătatea”, a adăugat Dragomiroiu.

Tot în legătură cu perioada pe care o traversăm, cântăreața constată cu amărăciune că lumea a devenit tot mai rea și a găsit o oarecare explicație pentru haosul în primul rând psihologic în care se află românii și întreaga planetă.

O încercare planetară. Maria Dragomiroiu, despre vremurile comuniste și saltul de la telefonul cu butoane la tehnologia de azi

„Dumnezeu ne pune la încercare, dar noi trebuie să ne folosim liberul arbitru pentru a alege binele de rău. În noi este și binele și răul. Îi înțeleg pe cei care sunt irascibili în perioada asta. Există familii care stau la bloc, care au venituri mici, vine întreținerea, au rate la bănci… Nu trebuie să îi judecăm pe cei care se revoltă, ci să ajutăm cât putem.

Devenim fără să vrem răi, ne îndepărtăm unii de alții, pentru că merge spre alte timpuri. E o încercare foarte mare pentru omenire”, a spus Maria Dragomiroiu.

Întrebată dacă își amintește să fi trăit în viața ei ceva similar cu pandemia de acum și cu felul în care evoluează omenirea, de fapt, cântăreața ne-a spus că nu există vreun eveniment comparabil cu vremurile actuale.

„Vreau să vă spun că atunci când eram mică, și pe parcursul tinereții, de fapt, nu cunoșteam mare lucru, căci erau alte vremuri. Pe vremea comunistă nu știam ce se întâmplă în lume și eram cumva feriți. Nu era bine nici atunci, dar acum parcă și tehnologiile acestea merg pe repede-nainte, iar organismul omului se adaptează din ce în ce mai greu.

Țin minte că bucuriile cele mai mari de sărbători era să avem un brăduț, o crenguță acolo, împodobită cu niște bomboane și să mergem la săniuș. Noi nu am cunoscut altceva, nu știam că existe și un alt bine, ne mulțumeam cu asta și era binele nostru. Acum, dacă mă gândesc, lumea evoluează de la o secundă la alta, suntem bombardați cu tot felul de informații și asta ne debusolează.

Numai dacă pun faptul că acum câțiva ani aveam un Motorola cu butoane și mi se părea o revoluție, căci nu îmi imaginam cum puteam vorbi cu cineva aflat în cealaltă parte și dacă ne uităm ce avem azi… E clar că drumul este acesta. Cine se adaptează, merge mai departe, cine nu…”, a concluzionat cântăreața.