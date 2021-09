Maria Dragomiroiu, gest emoționant în memoria mamei sale chiar de ziua ei: „N-a fost ușor, dar mă bucur că am ajuns la biserică”

Maria Dragomiroiu a povestit pentru Fanatik cum arată ziua de Sfânta Maria pentru ea și ce planuri are pentru această sărbătoare importantă.

Interpreta de muzică folclorică a făcut un gest emoționant pentru mama ei încă de dimineață. Artista ne-a mărturisit că a mers de dimineață la biserică și a dat mâncare de pomană în memoria femeii care a adus-o pe lume, care se află în Ceruri de 30 de ani.

Maria Dragomiroiu și-a amintit de mama ei extrem de emoționată. Zilele dedicate Sfintei Maria au fost mereu unele pline de emoții pentru artistă, mai ales că pe cea care i-a dat viață a înmormântat-o fix într-o zi de 15 august, când are loc Adormirea Maicii Domnului.

Maria Dragomiroiu a dat de pomană în cinstea mamei sale decedate acum 30 de ani, de Sfânta Maria Mică

„Sunt foarte fericită că port acest nume sfânt, un nume care mi-a adus numai lucruri bune. Am fost de dimineață la biserică. Am împărțit de pomană pentru mama mea, care a murit pe 15 august.

Am făcut niște pachețele acum pentru că am fost la mare. N-a fost ușor, dar mă bucur că am ajuns la Biserică, la Sfânta Liturghie”, a declarat Maria Dragomiroiu pentru Fanatik.

Interpreta de muzică folclorică ne-a spus că nu are timp să se odihnească de la câte lucruri are de făcut. Dimineața a început-o la biserică, apoi a continuat-o cu o apariție la un post de televiziune.

se îndreaptă la Maglavit, acolo unde va susține un spectacol. Spre seară, va ajunge în casa ei din Vâlcea. La Vâlcea, Maria Dragomiroiu are de gând să viziteze cimitirul unde este înmormântată mama ei pentru a aprinde o lumânare în amintirea acesteia.

Ce temeri are artista: „Ferească Dumnezeu!”

Principala teamă a este ca pandemia să nu se accentueze așa cum s-a întâmplat în anul 2020, când artiștii au stat departe de public din cauza restricțiilor.

„Ferească Dumnezeu să nu se accentueze pandemia asta. Important e să fim sănătoși. Ce-o vrea Dumnezeu cu noi aia va fi. Eu mereu mulțumesc, în fiecare zi, publicului. Îi mulțumesc și lui Dumnezeu pentru că mi-a dat harul de a cânta și pentru că mă ține pe picioare”, ne-a mai spus artista.

Maria Dragomiroiu este unul dintre simbolurile eleganței din lumea muzicii populare românești. Vocea ei încântă de zeci de ani publicul cu melodii care au devenit hit-uri, precum „Vecină, dragă vecină”, „Omul pentru ce muncește” sau „Dar-ar naiba-n tine, dragoste”.