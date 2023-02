Marian Golea știe zodiile pentru care restul anului va fi formidabil. Acești nativi pășesc într-o nouă eră

Marian Golea anunță un an prosper pentru multe zodii, care au șansa să pășească într-o nouă eră. Pe de altă parte, sunt și nativi care din păcate trebuie să se pregătească pentru o perioadă extrem de dificilă din viața lor, din mai multe puncte de vedere.

Marian Golea prezintă horoscopul pentru restul anului 2023

Șobolanul o duce cel mai bine în 2023. Primește fel de fel de propuneri atractive și se află sub steaua nouă. Stă bine și din punct de vedere financiar, însă ar putea avea câteva probleme din partea Iepurelui, care va apărea pe traiectoria activității sale, avertizează Marian Golea.

”Anul ăsta Șobolanul o duce formidabil, steaua generalului. Vin ăștia și îl pun să condusă proiecte, îi convin. El reprezintă începutul tuturor lucrurilor pentru că are steaua noua. El își face datoria, are bani, are lucruri bune. Singura problemă, Iepurașul este pedeapsa lui”, a spus acesta, la Prima Tv.

De cealaltă parte, Bivolul nu o duce la fel de bine. Acest nativ riscă să fie trădat de prieteni și de asemenea, parte de pierde și bani. Ar fi bine să se bazeze pe instinctul lor, care îi va pune să se gândească de două ori înainte de a face o alegere importantă.

”Din nefericire, prietenul lor, Bivolul, are o stea ciudată de jafuri, furturi, trădări. Nu aveți încredere în nimeni, toți prietenii vin și te mint odată, de două ori că ei zic că merge. În schimb, au un ajutor celest. Parcă vine cineva și îi trage de păr. Acest cineva nu e o persoană, poate fi chiar el, liberul lor arbitru care îl pune să gândească”, mai spune acesta.

Un 2023 slab pentru Tigru

Pentru Tigru, cât se poate de slab. La fel ca și Bivolul, Tigrul se află sub steaua furturilor, dar și a certurilor, iar acest lucru îi va afecta din punct de vedere profesional. ”Atenție mare, dacă ei conduc business-uri pot să se certe cu lumea. Nu îi lăsați pentru că pot să vă distrugă business-ul”, a spus acesta.

Iepurele are parte de un 2023 destul de ciudat, pentru că are steaua doi a bolilor asupra sa. Deși nu este o stea puternică, Marian Golea spune că acesta poate duce la îmbolnăvirea anumitor relații, iar acest lucru nu înseamnă neapărat certuri cu anumite persoane.

Pentru Dragon se anunță un 2023 bun. Deși are tendința să refuze mai multe propuneri, acesta este favorizat pe foarte multe planuri. În aceeași situație regăsim și Șarpele, spune Marian Golea, care va avea un 2023 reușit doar dacă își stabilește din timp planurile pe care le are. Este un an prosper pentru el.

Calul este favorizat din punct de vedere financiar, pentru că banii se pierd destul de ușor. ”Calul, regina balului. Face bani cu nemiluita, rămâne cu nimic. De aia trebuie să aibă grijă de ceea ce cheltuiește. Pot apărea cheltuieli neprevăzute”, avertizează Marian Golea.

Marian Golea, despre zodia care se află sub steaua distrugerilor

Oaia se află sub steaua victoriei în acest an, însă nu mai are suficientă energie pentru a merge mai departe și pentru a-și duce planurile la bun sfârșit. De cealaltă parte, Maimuța se află sub o stea bună, este fericită, dar la fel ca și Bivolul, se află sub steaua jafurilor și a pierderilor.

Cocoșul este cel mai favorizat în 2023 și are șanse mari să obțină tot ceea ce îți dorește, însă dincolo de veștile bune, sunt și câteva lucruri proaste. ”Are una dintre cele mai bune stele care există anul ăsta. Steaua șase, care îi aduce tot ce vrea. În mijlocul acestei stele există steaua distrugerilor, catastrofe naturale”, precizează Marian Golea.

Câinele are un 2023 cât se poate de prost. Se află sub steaua distrugerilor, iar pe lângă asta, lucrurile nu îi vor merge deloc bine, pe mai multe planuri anul acestea. Și Mistrețul are aceeași stea precum Câinele, însă în cazul lui, atitudinea, mai exact diplomația îi va fi de mare ajutor.