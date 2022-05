Membrii trupei 3 Sud Est, marcați de tragedie. Toți au rămas fără mame: “Suntem urmăriți de ghinioane”

Membrii trupei 3 Sud Est au trecut fiecare prin momente grele, toți fiind marcați de aceeași tragedie. Laurențiu Duță, Mihai Budeanu și Viorel Șipoș și-au pierdut, pe rând, mamele, iar acesta din urmă a rămas chiar de Paște fără cea care i-a dat viață.

Membrii trupei 3 Sud Est au fost marcați, pe rând, de tragedie

cu o zi înainte de Învierea Domnului, iar înmormântarea a avut loc în a doua zi de Paște. Niciunul dintre membrii trupei 3 Sud Est nu mai are mamă.

În mai 2017, mama lui Laurențiu Duță, Ioana Duță, s-a stins din viață după o lungă suferință. La începutul anului 2021, și familia lui Mihai Budeanu a fost lovită de tragedie. Mama solistului a făcut stop cardio-respirator și suferea de diabet.

Laurențiu Duță a recunoscut că toți au fost marcați de pierderile suferite, însă trebuie să accepte, în același timp, că timpul trece și oamenii îmbătrânesc, așa că există și pierderi dureroase prin care sunt nevoiți să treacă.

“Trebuie să recunoaștem că nu mai suntem tineri. Am trecut de 40 de ani, părinții noștri au trecut de 70, trebuie să acceptăm că se mai întâmplă și lucruri nedorite. Nici unul dintre noi nu mai avem mame.

După ce Mihai a trecut prin ce a trecut, la scurt timp și mama lui Mihai s-a dus, anul trecut s-a stins din viață. Acum a lui Vio…Mama mea, acum cinci ani.

Suntem urmăriți în plan personal de ghinioane! Dar viața merge înainte pentru noi, pentru copiii noștri!”, a declarat Laurențiu Duță pentru .

Mihai Budeanu a fost în stare gravă după ce s-a infectat cu coronavirus

Mihai Budeanu spre finalul anului 2020 și a fost în stare gravă la acel moment. Artistul a avut nevoie de plasmă și ar fi putut să-și piardă viața. Medicii i-au dat șanse minime de supraviețuire cântărețului.

Starea lui a fost una critică, dar a trecut cu bine peste acest impas. Familia și colegii de trupă au fost îngrijorați și s-au rugat tot timpul pentru sănătatea lui Mihai Budeanu.

“Mihai a trecut printr-o cumpănă foarte mare, a avut o formă severă de Covid. A fost pe muche de cuțit, dar a avut șansă și am avut șansă și noi toți colegii lui. Astăzi, Mihai e bine și cântă la fel de frumos.

Acum ne-am revenit. Trupa și-a reluat concertele, și în afara țării. Bine că au trecut toate momentele astea dificile!”, a mai spus Laurențiu Duță pentru sursa citată.

Mihai Budeanu spune că a avut mare noroc că nu a ajuns să fie intubat. Saturația de oxigen din sânge era oricum foarte mică și starea sa era critică.

“Am stat acasă 10 zile după ce m-am infectat, am luat antibiotic, dar oxigenul scădea, nu mai aveam gust, miros. Când a venit Salvarea, saturaţia oxigenului era undeva la 40-50 la sută.

Mi l-au ridicat cu butelia de oxigen, ca să poată să mă transporte la spital. Am avut totuşi noroc că nu am ajuns să fiu intubat. Am fost pe muchie de cuţit!”, a povestit Mihai Budeanu.

Trupa 3 Sud Est a luat naștere în urmă cu aproximativ 25 de ani și era una dintre cele mai apreciate la începutul anilor 2000. Deși cei trei membri au mers pe drumuri separate în 2008, formația s-a reunit șase ani mai târziu, fiind la fel de apreciată ca la începuturi.