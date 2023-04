Mesaj sfâșietor postat de un polițist, după o intervenție la un accident în care a murit o fetiță de 10 ani: ”Am așteptat alături de părinți să se trezească din comă, dar nu s-a întâmplat”

Mesaj sfâșietor postat de un polițist, după o intervenție la un accident în care a murit o fetiță de 10 ani. Bărbatul a asistat neputincios la moartea unei fetițe de 10 ani. Mesajul polițistului, tată de copii, care a plâns în urma acestei tragedii, a fost postat pe Facebook de Daniel Zontea, purtător de cuvânt al IPJ Brașov.

Mesaj sfâșietor postat de un polițist

Practic, polițiștii vor astfel să atragă atenția oamenilor că victimele accidentelor de multe ori pot să fie copii nevinovați. ” atât de trist și-n zi de Paște? Pentru că în fiecare zi mor copii accidentați din vina noastră, a adulților. Nu este aleasă o zi, o oră sau un moment anume. Pur și simplu, prin neglijența noastră facem să se întâmple”, și-a început polițistul mesajul. Alături, o fotografie cu un elicopter SMURD pe marginea unui drum, alături de o mașină implicată într-un accident.

”Fotografia este una reușită. Poate doar elicopterul SMURD n-ar trebui să fie în cadru, dar n-am ce-i face. Nu-l pot exclude. veți mai zări o cruce. Știu sigur că nu veți opri pentru a vedea ce scrie, de aceea vă spun că o fetiță, de 10 ani, a văzut pentru ultima oară în scurta-i viață un lan de rapiță înflorit”, a scris purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov pe Facebook.

”Am văzut, am citit și am primit sute de mesaje în care ați trimis urări cu “Paște Fericit! Doar că… nu în toate familiile a fost așa. Azi-dimineața, pe la unu și ceva, un coleg de-ai mei scrie pe un grup că nu mai poate. “Băi, oameni buni, eu nu mai pot! Am ajuns acasă, după serviciu, și-am plâns. Am plâns ca un copil. Nu sunt așa de fel, dar mă confesez vouă, căci nu mai pot.

Am așteptat alături de părinți să se trezească din comă, dar nu s-a întâmplat. Sunt tată a doi copii și-am plâns pentru un copil pe care nici măcar nu-l cunoșteam. M-am văzut, din polițist, șoferul acelei mașini avariate și m-am gândit la ai mei“. De ce am ales să vă scriu atât de târziu, atât de trist și-n zi de Paște? Pentru că în fiecare zi mor copii accidentați din vina noastră, a adulților.

Nu este aleasă o zi, o oră sau un moment anume. Pur și simplu, prin neglijența noastră facem să se întâmple. Fotografia este una reușită. Poate doar elicopterul SMURD n-ar trebui să fie în cadru, dar n-am ce-i face. Nu-l pot exclude. Acum, în drumul vostru către mare, veți mai zări o cruce. Știu sigur că nu veți opri pentru a vedea ce scrie, de aceea vă spun că o fetiță, de 10 ani, a văzut pentru ultima oară în scurta-i viață un lan de rapiță înflorit. Noapte bună!😥”, a concluzionat reprezentantul legii.

Ca și o coincidență, în același timp în localitatea Drăgoești din Vâlcea murea o fată de 10 ani, călcată de o mașină condusă de un tânăr în vârstă de 21 de ani. Polițiștii au stabilit că fata se plimba pe drum, pe partea carosabilă, fiind acroșată de șofer.

”Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că, un bărbat de 21 ani, din localitatea Olanu, județul Vâlcea, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 678, în localitatea Drăgoești, ar fi acroșat o minoră, de 10 ani, din localitate, care se deplasa pe partea carosabilă. Fetița a intrat în stop cardio-respirator. Echipajul SMURD a intervenit pentru resuscitarea ei, însă fără succes”, a transmis ISU Vâlcea.

Între timp, în București un autobuz STB accidenta mortal un pieton, care se pare că s-a împiedicat și a căzut sub roți. ”Poliția Rutieră investighează un accident mortal pe Bd. Grigorescu, la stația Brâncuși, sens Băneasa. E implicat un autobuz articulat din linia 335. La Piața Charles de Gaulle, a fost interceptat și este cercetat șoferul autobuzului 6828, linia 335, autobaza Titan. Cazul rămâne în cercetare. Din această cauză timp de 105 min.(06:20-08:05) autobuzele liniilor 101,243,335 au circulat deviat până la terminarea măsurătorilor.

Mai multe detalii putem furniza după finalizarea cercetărilor. Autobuzul în momentul de față e garat la autobaza Titan. Șoferul autobuzului nu va mai conduce până la finalizarea cercetărilor. Conducere societății se implică în cercetarea administrativă a evenimentului, înregistrările video de pe autobuz sunt puse la dispoziția poliției. Regretăm cele întâmplate și transmitem condoleanțe familiei persoanei decedate”, transmitea STB.