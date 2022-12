Messi, singurul campion mondial în echipa anului 2022, conform L’Equipe. Franța are trei reprezentanți!

Finalul de an aduce, potrivit tradiției, și o mulțime de anchete menite a desemna performerii din sport. Cei de la L’Equipe se înscriu în acest trend propunând 11-le ideal. Unul în care, merită precizat, se regăsesc exclusiv jucători aflați în loturile care au evoluat la Cupa Mondială din Qatar. Dar numai unul, , de la echipa campioană.

Real Madrid a avut un 2022 de vis. A pus în vitrină Supercupa Spaniei. Apoi, a câștigat la La Liga și UEFA Champions League. Iar în vară, Supercupa Europei.

Performanțe care sunt reflectate și de formula echipei ideale aleasă de cei de la L’Equipe. Care include nu mai puțin de trei dintre actualii componenți ai madrilenilor. Sau patru, dacă ne referim la jucătorii care, pe parcursul anului, au evoluat la team-ul de pe Bernabeu.

L’Équipe have named their team of the year for 2022..

Thoughts?

— Footy Accumulators (@FootyAccums)