Mihai Găinușă, student la 52 de ani. La ce facultate învață fostul cârcotaș

Mihai Găinușă este din nou student la vârsta de 52 de ani! Fostul cârcotaș spune că mereu este momentul pentru a învăța lucruri noi.

Mihai Găinușă are 52 de ani, propria emisiune, o familie frumoasă, dar simțea că îi lipsește ceva. Așa că a decis că este momentul să se înscrie din nou la facultate!

Mihai Găinușă a învățat toată vara pentru examenul de admitere și a reușit să intre la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti.

a spus în cadrul emisiunii Vorbește lumea că este foarte bine ca oamenii să se preocupe mereu să învețe ceva, indiferent de vârstă.

Secretul este ca creierul nostru să fie mereu „în priză” și să cunoaștem toate trendurile și lucrurile noi, spune Mihai Găinușă, care a spus că a putut să cunoască și mulți oameni cu ajutorul facultății.

„La orice vârstă este bine să înveți câte ceva, să îți ții creierul în priză, să fii acolo în rând cu timpurile, cu vremurile, și cu ocazia asta mai cunosc și oameni.

Am și colegi, nu suntem mulți…suntem doar 5 în an, la grupa noastră. Am dat examen, am învățat toată vara și am reușit să intru. Eram aproape 3 pe loc”, a povestit Mihai Găinușă.



Mihai Găinușă, succes la noua facultate

Mihai Găinușă este și un student foarte bun și dedicat, iar până acum a reușit să treacă cu brio toate examenele și urmează să își dea și dizestrația în curând.

La noua facultate, Mihai Găinușă scrie și face parte din clasa de scenaristică, așa că scopul final ar fi ca fostul cârcotaș să fie scenarist.

„Am luat toate sesiunile de până acum, nu am picat niciun examen. Urmează să-mi dau dizertația. Scriu filme de scurtmetraj și de lungmetraj. Asta fac”, a explicat Mihai Găinușă la emisiune.