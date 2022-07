Mihai Leu a pierdut controlul mașinii în Super Rally Târgu Mureș și a rănit doi copii. Aceștia au ajuns la spital. Video

Doi copii au ajuns la spital după ce pilotul de raliuri Mihai Leu a scăpat bolidul de sub control și a lovit un gard de siguranță. Micuții se aflau în spatele gardului, dar impactul a fost atât de violent încât acesta s-a răsturnat peste ei.

, reprofilat de mai mulți ani pilot de raliuri, a accidentat doi copii în timp ce participa cu monopostul său, un prototip model Radical SR8, la Campionatul Naţional de Super Rally, la Târgu Mureș.

Într-o intersecție, Mihai Leu a pierdut controlul bolidului și a intrat violent într-un gard de protecție care s-a răsturnat peste spectatorii aflat în spatele lui.

Doi copii, de 6, respectiv 8 ani, au fost răniți și transportaţi la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

La fața locului au intervenit și echipaje de poliție, oamenii legii deschizând un dosar penal pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.

”Am pus frână, mașina a plecat pe frânare, am încercat să o redresez, nu am reușit. Am pierdut controlul mașinii, n-am putut s-o controlez.

Au fost 2 copii. Am vorbit cu ei. Unul are o rană la picior. L-au cusut la spital și va pleca acasă”, a povestit Mihai Leu pentru .

Organizatorii au oprit întrecerea

Organizatorii celei de a doua etape din Campionatul Național de Super Rally, desfășurată la Târgu Mureș pe un circuit stradal, au decis ca întrecerea să fie întreruptă după accidentul în care a fost implicat

”Evenimentul a fost oprit, era chiar ultima manşă de concurs, nu mai avea sens să mai continuăm, ar fi fost doar de un restart pentru Jerome France, însă am decis să îl oprim.

Mai erau câteva viraje de făcut. Nu s-a impus internarea copilului, dar concursul s-a întrerupt, nu a fost un incident grav”, a declarat directorul sportiv al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, Ioan Badiu, citat de .