Mihai Stoica aprinde și mai tare lupta finală din play-off și suspectează meciurile rivalelor FCSB-ului: „N-am convingerea că s-au disputat corect!”

Oficialul vicecampioanei României nu a vrut să spună ce meci i s-a părut suspect sau ce echipă nu și-a apărat corect șansele, pentru că îi este teamă să nu fie suspendat în urma declarațiilor făcute.

Mihai Stoica, suspicios în privința unor meciuri din play-off

în privința unor meciuri disputate în play-off, despre care are impresia că nu au fost desfășurate corect: „N-am avut niciodată convingerea asta şi n-am convingerea că toate meciurile din play-off s-au disputat corect”.

„N-am convingerea asta. Cel puţin într-un meci mi s-a părut că unii n-au avut aşa… Nu vreau să fiu suspendat! Nu s-a terminat nimic în momentul de față!

Dacă putem bate în deplasare Farul şi sunt convins că se va întâmpla, după care CFR s-ar putea să aibă nevoie de punct sau puncte în ultima etapă. Am fost la Cluj şi nu e meci uşor”, a mai spus Mihai Stoica, la TV .

Florinel Coman a făcut o aluzie la adresa Farului

La finalul meciului dintre FCSB și Sepsi, scor 3-1, la adresa victoriei Farului în duelul cu Rapid, scor 7-2, spunând că era sigur că „marinarii” se vor impune:

„Nu m-a surprins deloc acel meci, era clar că bate Farul. Dacă le dădea 4, ce mai conta? Și 1-0 dacă era, eram sigur că bate Farul. Nu. Nu vreau să comentez, că nu-mi stă în caracter.

Vrem să ducem lupta la titlu până în ultima etapă, să sărbătorim cu fanii, acasă. Presiune există peste tot. În cele 3 meciuri care urmează nu mai contează jocul, ci doar să luăm punctele.

Cum am făcut la Craiova. Întâlnim CFR-ul acasă, avem un plus foarte mare, stadionul va fi plin. Trebuie să începem meciul agresiv și cu gândul de a lua cele trei puncte”.

„Am făcut un meci consistent, îl puteam închide în prima repriză, dar important e că am intrat montați să câștigăm. Nu-mi place să fac calcule, știam ce ne va aștepta în această seară, am analizat meciurile celor de la Sepsi și am știut să gestionăm momentele cheie.

Ne așteptam să înceapă tare, 25 de minute nu ne-a ieșit jocul, dar important e că nu am renunțat. Nu a fost niciun moment de speriat. Am vorbit de la început că trebuie să luptăm până la final. Lăsăm lucrurile să se întâmple și vom vedea la sfârșit unde vom fi.

