Mihai Stoica a bătut mii de kilometri pentru a vedea un jucător pentru FCSB: “Singurul meci din viața mea la care am plecat la pauză”

Aflat în căutarea unui fundaș dreapta pentru FCSB, Mihai Stoica a pus ochii pe un jucător al finlandezilor de la FC Honka, dar s-a răzgândit de îndată ce a asistat „pe viu” la un meci al echipei. Motivul? Nivelul slab al primului eșalon fotbalistic din statul nordic.

Mihai Stoica, dezamăgit de nivelul din campionatul Finlandei. Ar fi vrut să transfere un jucător la FCSB

Potrivit managerului general al roș-albaștrilor, acela a fost „singurul meci din viață” la care a renunțat să mai asiste după doar o repriză, deși bătuse mii de kilometri cu gândul să-l urmărească la lucru pe jucătorul respectiv. Inevitabil, FCSB a renunțat atunci la transfer.

„Am fost în Finlanda, urmăream un fundaş dreapta de la Honka. Am fost la meci, la pauză am plecat. Ca nu cumva să mi se pară prea bun, să mă păcălesc.

Nivelul era atât de scăzut… E singurul meci din viaţa mea la care am plecat la pauză, deşi am fost special să-l văd. Putea să pară prea bun şi să mă păcălesc”, a declarat Mihai Stoica la .

De altfel, lotul lui FC Honka este cotat la 3,35 de milioane de euro, cu mult sub cele ale echipelor din Casa Pariurilor Liga 1. Chiar și jucătorii „codașei” Academica Clinceni valorează în total 4,53 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate.

România va da piept cu Finlanda chiar în vara acestui an, . Din grupă mai fac parte reprezentativele Bosniei și Muntenegrului.

„Nu cred că e din Finlanda interes pentru Dawa”

Totodată, Mihai Stoica s-a arătat extrem de sceptic în privința șanselor ca Joyskim Dawa, fundașul francez al celor de la FC Botoșani, să ajungă în Finlanda, unde salariile sunt extrem de mici.

„Nu cred că e din Finlanda interes pentru Dawa. Finlandezii nu cumpără jucători, iar contractele sunt pe la 1000-2000 de euro”, a explicat oficialul vicecampioanei.

Valeriu Iftime: „Dawa are oferte la fel de bune din Suedia sau Finlanda”

Pe de altă parte, Valeriu Iftime în această iarnă tocmai pentru că Dawa s-ar afla în vizorul unor echipe din statele nordice. Transferul ar urma să se facă, însă, abia la finalul stagiunii.

„Nu s-a făcut nimic pentru că eu ceream prea mult. Cel puțin după ideile dumnealui, ceream prea mult. A dat o sumă, am zis că nu vrea acea sumă și asta e.

Are oferte la fel de bune din Suedia sau Finlanda, dar nu îl dau acum. Îl dau la vară”, a declarat patronul moldovenilor.