Mihai Voropchievici, previziuni numerologice pentru anul 2024. Cifra 8 aduce tensiuni și efecte karmice devastatoare!

Mihai Voropchievici face previziuni numerologice pentru anul 2024, în exclusivitate pentru FANATIK! Descoperă ce ne aduce noul an, patronat de cifra 8, și ce semnificație are aceasta!

Mihai Voropchievici – previziuni numerologice pentru 2024

În 2024, suntem sub impactul lui 8. 2+2+4 rezultă 8 (n. red.: acesta este modul de calculare a cifrei de destin pentru întreaga planetă, adunându-se toate cifrele care compun anul). Avem în față un an karmic, un an extrem de important, cu valențe cât se poate de diferite.

Condițiile de viață devin prospere. Avem având în afaceri, în construcții, în imobiliare. Apar progrese remarcabile în tehnologie. Este un ciclu proprice realizărilor ambițioase.

Pentru cei ce muncesc, se anunță creșteri salariale și promovări. Cei care au fost mai leneși, primesc exact rodul muncii lor. Toți vom primi efectul karmic. Ce am făcut, aia vom primi. Fiecare își face singur procesele de conștiință sau se bucură de ce au făcut.

Karma își spune cuvântul pentru toată lumea, de la oamenii de rând la politicieni

Mihai Voropchievici – previziuni numerologice pentru 2024. La nivel național, vor apărea legi noi. 8 este și o cifră mai bolnăvicioasă, deci pot apărea probleme de sănătate. dar și pe activitatea conducătorilor țării, a președintelui, a șefului de guvern. E an de plată pentru tot ce au făcut sau n-au făcut conducătorii noștri.

Se pun în practică idei noi sau proiecte pentru prosperitatea locuitorilor țării. Apar și acționări în justiție în cadrul guvernelor. Cei care au călcat strâmb, care s-au împiedicat de genți pline cu bani vor avea de plătit.

Anul 8 mai aduce și risc de furt, de fraudă, dar și multe scandaluri publice. Este un an tumultuos, foarte puternic. Într-un an 8, factorul prioritar este banul. Totul se va învârti în jurul banilor. Tot ce vom vorbi se va referi la bani.

2024 aduce și alte lucruri. Sunt multe griji și temeri pe scena națională și internațională. Se vrea fondarea multor instituții publice sau a unor instituții care au fost numai promisiuni. Sunt numeroase probleme de ordin fizic și psihic asupra celor care mint, înșală sau fură.

Mihai Voropchievici, previziuni numerologice pentru 2024: Cifra 8 și caracteristicile sale

Se intensifică activitățile oculte. Anul 2024 este anul care va fi plin de înșelători, de falși profeți, de oameni care se laudă cu forțele lor supranaturale. Mare atenție la acești indivizi! Tot în 2024, mai apare risc de ruptură la nivel țării. Se mai petrec rupturi în tot ce înseamnă partide politice. Mihai Voropchievici spune că vom vedea o migrație cum nu s-a mai văzut niciodată.

Mihai Voropchievici – previziuni numerologice pentru 2024. Mulți lideri vor începe goana după ciolan, ciolanul politic. Promisiunile vor fi în toi, la fel și mituirile. Din punct de vedere filozofic, 8 are o energie karmică extrovertită, feminină. Spunem feminină deoarece cifrele 2, 4, 6 și 8 sunt cifre feminine, cu energie feminină.

Saturn ne dă cu capul de pereți ca să ne trezim

8 e sub influența planetei Saturn, care vine și ne scutură de nu ne vedem. Trebuie să plătim pentru lucrurile făcute cu bună știință sau nepăsare altora. Anul aduce și ambiție și spirit de inițiativă exploziv. 8 ne imprimă curaj, ne face mai tupeiști. Ne dă și judecată corectă, simplă, forță și rațiune.

Dacă jucăm cinstit, vom putea atinge funcții înalte. 8 este o cifră extremistă și radicală, nu acceptă jumătăți de măsură. 8 are două opțiuni: ori câștigă, ori intră în faliment. Deviza va fi totul sau nimic pentru fiecare dintre noi, indiferent de cifra de destin pe care o avem.