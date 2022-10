Minunea făcută de Sfânta Parascheva. Cum a ajuns o tânără să se vindece de paraplegie

Sfânta Parascheva este sărbătorită anual, pe data de 14 octombrie. Creștinii merg constant să se roage la moaștele acesteia care sunt depuse la Iași și se spune că multe minuni s-au întâmplat pentru cei care au fost acolo.

Minunea făcută de Sfânta Parascheva pentru o tânără

Dovada cea mai clară este cazul unei tinere care se lupta cu o boală gravă. Deși a preferat să rămână anonimă, aceasta a decis să împărtășească cu toată lumea minunea care i-a fost dată să o trăiască.

În urmă cu 17 ani, tânăra a ajuns la Spitalul de Neurochirurgie din Iași din cauza paraplegiei, boală care semnifică paralizia picioarelor. Câteva zile mai târziu a venit și diagnosticul cumplit: colesteatom dorsal d9-d12.

În momentul în care și-a dat seama de boală de care suferă, tânăra a început să se roage, singurul lucru pe care îl putea face la acel moment. A doua zi, mama tinerei a mers și ea , în timp ce fiica ei s-a spovedit și împărtășit.

”Sâmbătă, mama mea a fost să se roage la catedrală, la moaștele Sfintei Parascheva, în aceeași seară seară eu m-am spovedit și a doua zi, duminică, a venit preotul slujitor la capela spitalului și m-a împărtășit”, a mărturisit tânăra, conform .

Chiar în aceeași zi, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Medicii au decis să o opereze, iar ce a urmat nu poate fi numit decât o ”minune”, după cum spune chiar tânăra, care consideră că fără ajutor divin, nimic nu ar fi fost posibil. Operația a durat peste două ore, iar la scurt timp, aceasta a putut să își miște picioarele.

”Duminică seara am paralizat, în timp ce mergeam ținându-mă de brațul mamei, pe holul spitalului. Luni dimineața am intrat în operație, care a durat mai mult de două ore. Imediat după intervenție, am putut să-mi mișc picioarele. Mama mi-a adus vată cu ulei de la racla Sfintei Parascheva. De fiecare dată când mă atingea cu ea, simțeam o răcoare plăcută”, a mai povestit tânăra.

Tânăra s-a înscris la Facultatea de Teologie

Recuperarea a fost una extrem de ușoară, mai spune aceasta, iar din acel moment, tânăra a început să o aprecieze și să o iubească mai mult pe . Între timp, aceasta a decis să urmeze și cursurile Facultății de Teologie din Iași și, povestește ea, de atunci, Sfânta Parascheva a continuat să o ajute.

”O iubesc mult de atunci pe Sfânta Parascheva. Din mila lui Dumnezeu, după operație m-am recuperat bine și am devenit studentă a Facultății de Teologie din Iași. De atunci, Sfânta Parascheva nu a încetat să mă ajute”, a mai declarat aceasta.