Miracolul Crăciunului, în plină pandemie, la marginea Bucureștiului. Reportaj Fanatik

Mai sunt trei zile pânâ în Ajunul Crăciunului și parcă spiritul Crăciunului a dispărut din cauza acestei pandemii care pare fără de sfârșit. Doar că de multe ori poate nu căutăm unde trebuie și putem redescoperi „Miracolul Crăciunului” în cele mai neașteptate locuri.

Este și cazul magazinului Blaumann, acest „colț de rai” al decorațiunilor de Crăciun, unde poți uita pentru scurt timp (sau chiar câteva ore!) de tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, intrând parcă într-un tărâm de poveste, la doi pași de București, în Complexul Comercial Dragonul Roșu, mai exact în Pavilionul 8, magazin 552/552 (mai simplu, ultimul pavilion după ce treci calea ferată).

Dacă finlandezii au Rovaniemi, „orașul lui Moș Crăciun” , Bucureștiul are de asemenea un loc parcă desprins din povești și creat de spiridușii lui „Santa Klaus”, ca să fim în trend cu moda.

Magazinul Blaumann, mai mult decât o afacere. „Miracolul Crăciunului” în plină pandemie și un loc unicat în România

FANATIK a descopert un loc a cărei poveste merită să o spunem, chiar dacă auzisem de ceva timp ce magazinul Blaumann din Complexul Dragonul Roșu, Pavilionul 8. Așa că am decis să facem acest reportaj chiar de la fața locului.

Carmen, „mâna dreaptă” a patronului de origine arabă, a fost foarte drăguță și ne-a oferit un tur al acestui magazin, unde devii din nou copil, parcă fermecat de zecile de mii de beculețe, instalații, decorațiuni, moș crăciuni, globulețe și orice altceva ai nevoie pentru a-ți împodobi casa: „Cinci săptămâni ne-a luat să aranjăm tot magazinul! Cam așa ne ia în fiecare an. Deschidem începând cu 1 octombrie”, ne-a povestit Carmen.

După mai bine de o oră de alergat prin trafic, am uitat de toate și ne minunăm de lucrurile minunate din acest magazin, de unde nu poți pleca acasă cu mâna goală. Mai ales dacă vii cu copiii: „Acum e o zi lejeră. N-aș fi putut să stau de vorbă cu tine. Anul trecut, pe vremea asta era o adevărată nebunie! Acum cu pandemia e un pic mai lejer”, ne mai spune Carmen, care între timp e abordată de mai mulți clienți, iar noi o lăsăm să își facă treaba și ne continuăm drumul ghidați de „mirajul lumințelor”.

Cătălina Ponor și Anda Adam, fascinate de ornamentele de Crăciun din magazinul Blaumann

Zeci de mii de oameni trec pragul magazinului Blaumann în fiecare sezon și ca orice afacere care se respectă, are clienții lui fideli. Printre celebritățile care au călcat pragul magazinului se află cântăreața Anda Adam și campioana olimpică la gimnastică, Cătălina Ponor: „Sunt foarte multe vedete care ne calcă pragul. De Anda Adam îmi aduc aminte, însă Cătălina Ponor ne-a impresionat cel mai mult prin simplitatea sa. Se vede că este un om bun și e foarte solidară. Și-a cumpărat mai multe decorațiuni anul trecut de la noi”.

Ceea ce se confirmă imediat, când absolut întâmplător îl zărim printre instalații și beculețe pe Mihai Dedu, cel care ne ține compania în fiecare dimineață la Știrile PRO TV. Pare prea absorbit de ceea ce vede în jurul său, așa că nu îl deranjăm și îl lăsăm să își continue cumpărăturile de Crăciun.

Am reluat discuția cu Carmen, responsabila cu vânzările și cea care cunoaște efectiv fiecare produs și preț: „Fără pasiune nu se poate. La un moment dat, lucrurile nu o să mai funcționeze, dacă nu pui pasiune. Indiferent cât succes ai” și bineînțeles că nu putem decât să îi dăm dreptate.

Cine este patronul magazinului Blaumann și cum a început totul. Echipa care face totul posibil

Am încercat să aflăm mai multe despre patron, dar am respectat decizia acestuia de a nu apărea în acest reportaj, fiind o persoană discretă, care se ocupă strict de bunul mers al afacerilor. Nu trece însă mult timp și deja apare, parcă de nicăieri și ajută un client care dorea să cumpere o instalație cu beculețe pentru propria casă. Mulți dintre cei care calcă pragul magazinului Blaumann sunt clienți fideli, care cumpără și fac cadouri de aici de ani de zile: „Vin aici în fiecare an! Este minunat. Nu am mai văzut așa ceva nicăieri!”, ne spune o doamnă foarte încântată, care ne arată poze din curtea casei sale, plină cu reni, oameni de zăpadă și alte decorațiuni cumpărate de la Blaumann. Acum a venit să își întregească decorul de Crăciun pentru că îi lipsea piesa centrală: Moș Crăciun.

Totul a început în 2008, cu un tir de marfă și un spațiu infinit mai mic decât ceea ce vedem astăzi. Acum, patronul dorește să se extindă și are foarte multe contracte cu primării, precum orașul Nehoiu (jud. Buzău) sau Oțelul Roșu, dar și alte localități de peste tot din țară. Ba mai mult, oricine dorește să își decoreze casa de Crăciun, poate apela la serviciile celor de la Blaumann, care duc decorațiunile de Crăciun la un alt nivel, la care se poate vorbi chiar de o artă în sine.

În timp ce ne plimbam alături de Carmen ne gândeam că probabil e vorba de zeci de oameni implicați. Ei bine, toată această muncă, din octombrie și până în Ajunul Crăciunului este dusă la bun sfârșit de doar zece persoane! Încercăm să ne revenim și întrebăm din nou: Tot ceea ce vedem aici este rezultatul muncii a zece persoane? Și firesc, primim același răspuns: „Zece persoane! De 12 ani suntem împreună și echipa este în mare cam aceeași. Totul a mers bine, nu am avut niciun accident, deși ne mai urcăm pe scară la înălțime, lucrăm cu curent electric, dar suntem extrem de atenți”, detaliază angajata Blaumann.

La magazinul Blaumann, găsisem prețuri pentru toate buzunarele: produse de la 10 lei și până la 7200 RON

La magazinul Blaumann, sunt decorațiuni de Crăciun pentru toate buzunarele, cu produse începând de la 10 lei și până la 7200 de lei, cât costă cel mai mare brad din magazin, conform spuselor Carmen, un adevărat inventar al magazinului.

Chiar și în pandemie, magazinul a reușit să aibă cifre de vânzări excelent, chiar dacă marfa a fost mai puțină decât în anii trecuți. Bunul mers al lucrurilor poate fi explicat prin devotamentul angajaților și implicarea patronului, care muncește cot la cot cu clienții și face eforturi să vorbească în limba română.

În altă ordine de idei, FANATIK vă recomandă să vizitați magazinul Blaumann din Complexul Comercial Dragonul Roșu și să vă convingeți cu ochii voștri, de lucrurile minunate pe care le puteți admira și cumpăra, pentru a vă face și mai plăcut Crăciunul. Sărbători fericite!