Mitică Dragomir plânge de mila românilor. ”Paștele e o sărbătoare a săracilor, nu exagerez cu nimic când spun asta”

Într-o discuție cu Horia Ivanovici, în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ, Dumitru Dragomir îi ceartă pe politicieni care în 30 de ani nu au făcut nimic pentru a-i ajuta pe acești oameni. Mai mult, Oracolul FANATIK a subliniat absurdul situației în această perioadă, când politicienii au virat pensiile mai devreme decât era planificat, după care au făcut sărbătoare națională din asta.

Mitică Dragomir plânge de mila românilor înainte de sărbătorile de Paște

”Paștele e o sărbătoare mai mult a săracilor, ca să fie foarte clar. O simt mai mult săracii, pentru bogați Paștele e în fiecare zi. Nu exagerez cu nimic când spun asta. De asta mulțimea, e săracă în proporție de 95%. Toate societățile s-au dezvoltat, dar unele au avut grijă și de sărăcime. Au avut grijă de ei.

ADVERTISEMENT

Vedeam acum ce mare eveniment a fost faptul că s-au dat pensiile mai devreme cu două săptămâni. Băi, suntem nebuni la cap? Ce-am făcut, le-am dat venitul lor, nu le-am dat în plus ceva”, a explicat Dumitru Dragomir. În discuție a intervenit Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii, care i-a dat dreptate fostului șef al LPF.

” …săracii românașii ăștia, îi iubesc de nu mai pot, sunt amărâți. Ce sărbătoare au făcut politicienii, îmi era și jenă. Sărbătoare zici că trebuia să se arunce bieții bătrâni cu capul în țărână și să le pupe picioarele”, a transmis Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT

Mitică Dragomir le dă un sfat important de viață tuturor tinerilor din România

De asemenea, Dumitru Dragomir le-a dat un sfat important de viață tuturor tinerilor și afaceriștilor din România: să strângă bani și să lucreze pe salarii mari pentru că la bătrânețe le va fi foarte greu în caz contrar. Asta, în condițiile în care mulți pensionari trăiesc cu venituri sub 2000 de lei, o cifră ”rușinoasă” potrivit lui Mitică Dragomir.

”Îmi era rușine. Stau și mă gândesc, în viață trebuie să ai grijă de tine. Dacă ai posibilități să-ți dai un salariu mai mare, când ești tânăr, nu este nicio greșeală. Fraților, ăștia care aveți posibilitatea, că aveți firme, sunt milioane cu firme. Două milioane de firme în România, dintre care unii chiar le merg bine.

ADVERTISEMENT

Le zic să dea salariul, chiar dacă statul încasează taxe mari. Să dea salarii mari, ca la pensie să nu mai sufere. E o nenorocire, când aud eu, cum să trăiești cu 1500-2000 de lei”, a răbufnit Mitică Dragomir. În încheiere, Oracolul FANATIK i-a rugat pe români să nu se mai uite cu admirație spre americani.

Mitică Dragomir nu vede cu ochi buni Statele Unite ale Americii, o țară ”plină de săraci”

”Am fost în America, e plină de săraci, drogați, infractori și noi primim lumină de acolo. Noi suntem o țară privită de America drept coruptă. America este o țară coruptă, nu România. În România, vorbesc până mor, este în primele 10 țări ale omenirii. Are liniște, are oameni muncitori, de care nu am avut grijă, i-am lăsat să migreze, au plecat în țări, au mărit PIB-ul țărilor respective.

ADVERTISEMENT

E posibil ca pe timp de pace să dai drumul la 6 milioane jumate de oameni? Au plecat două Moldove sau o Moldovă și o Albanie. Să nu ai tu grijă de ei, să le faci aici ceva. Când nu ai avut un leu datorie, luam 50 miliarde împrumut, făceam industria cea mai tare. Nu ne-au lăsat, au vrut dar nu i-au lăsat. Noi acum suntem colonie și ne bucurăm.

Mie îmi convine, eu am reușit și în orânduirea capitalistă și cea comunistă, eu nu dușmănesc pe nimeni. Nu există societate pe acest Pământ, inventată de cineva, de la faraoni în coace, să mulțumească pe toată lumea. Cu două lucruri omenirea a ținut în frâu mulțimile, cu sărăcia și cu religia”, a completat Mitică Dragomir în direct la MAX PROFEȚIILE LUI MITICĂ.

Cum TRAIESC CU ADEVARAT ROMANII ziua de Paste din PENSIE