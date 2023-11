România e foarte aproape de o calificare la Euro 2024 din Germania, de anul viitor, însă Mitică Dragomir nu are speranțe că va asista la meci din lojă, cum s-ar impune în cazul unui personaj care a condus fotbalul românesc atâția ani. De vină ar fi FRF, care nu acceptă să aibă o relație apropiată sau măcar să ofere invitații contra cost, în semn de respect.

Mitică Dragomir, scandalizat de atitudinea FRF: ”Băi, pe bani să ne dea! Măcar o lojă”

" , nu cu invitația Federației. Nici de asta nu ne dă. Ți-am spus, băi. Pe bani, să ne dea la o lojă, celor care am muncit pentru fotbalul ăsta. Le-am făcut clădiri, baze sportive. Se lăfăie în clădirile făcute de Mircea Sandu și Mitică Dragomir. Băi, să nu ne dea o invitație la meci. Bă, pe bani, să nu stăm cu mulțimea, să stăm și noi la lojă", explicat Dragomir.

Încă de acum o lună, Dumitru Dragomir transmitea clar că nu se pune problema ca naționala țării noastre să nu se califice la Euro 2024. "Am fi tâmpiți să nu ne calificăm. Eu spun că nu ne bate Israel la ei pentru că începe echipa să se sudeze puțin și să se ajute unul pe altul. Ei parcă erau traumatizați, injectați, nu aveau reflexe de fotbalist.

E un tânăr serios (n.r. Edi Iordănescu). Că nu are marfă, păi ce să facă? Face bici din ce? (n.r. mergem în Germania?) Da, și ne facem de râs. Să facă ăștia ceva pentru toți copiii din sport. Ați văzut? La rugby suntem râs. La sporturile de echipă suntem varză", explica Dragomir.

Mitică Dragomir are încredere totală în Edi Iordănescu

explica de ce are încredere oarbă în capacitatea lui Edi Iordănescu de a califica România la Euro 2024, cu toate că selecționerul are una sau două obsesii, doi fotbaliști care sunt "forțați" titulari, deși valoarea sau forma lor nu ar cere-o.

"Nu mă iau eu după unul și altul, cu toate că are și el greșelile lui, dar este un copil serios. Are noroc, contează enorm. Băi, fratele meu, la schimbări le-a nimerit. Are problemă cu unul, doi jucători pe care tot îi forțează", a dezvăluit Dumitru Dragomir. Diplomat, Dragomir a refuzat să îi nominalizeze pe cei doi fotbaliști.

”Nu vreau să dau nume pentru că săracii chiar dacă nu pot mai mult, au muncit și ei”, explica Mitică Dragomir. România are nevoie de un simplu egal cu Israelul pentru a obține calificarea la campionatul european de fotbal din 2024, care va avea loc în Germania. Un eșec cu Israel nu ar însemna neapărat dezastrul, pentru că România ar mai avea șansa unei victorii cu Elveția, deși acest rezultat pare mai greu de obținut.

