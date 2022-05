Motociclistul care l-a făcut KO pe Mircea Badea, călcat în picioare la un concert: ”Voiau să mă omoare, erau ca niște animale”

Teodor Emi, motociclistul care l-a făcut KO pe Mircea Badea, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre unul dintre momentele de cumpănă din viața lui, petrecut acum două săptămâni, la un concert caritabil. După agresiune, el a mers la Poliție și a depus plângere pentru tentativă de omor și tâlhărie împotriva celor care au fost la un pas să îl ucidă.

Teodor Emi, motociclistul care l-a făcut KO pe Mircea Badea, călcat în picioare

Un concert caritabil, dedicat unor copii, a fost la un pas să se transforme în scena unei tragedii pentru Teodor Emi, luptătorul devenit celebru ca fiind motociclistul care l-a făcut KO pe Mircea Badea. Ajuns la evenimentul la care au cântat Dragonu AKA 47, Macanache, Eufonic, Clasimetric, Rotaru, Razie și Assan, Teodor s-a întâlnit cu un vechi rival de-al său.

ADVERTISEMENT

”Vă spun ce am zis și la Poliție. Am fost la un concert caritabil. Am plătit biletul, așa cum e și normal, că doar era o acțiune ca să ajutăm niște copii, dar mi-au dau și un ecuson de security. Acolo m-am întâlnit cu cineva, un băiat cu care eram eu certat încă de când eram puști, am fost amândoi elevi la sală.

Am vorbit cu el, totul a fost bine, am fost amabili unul cu celălalt. M-a întrebat dacă am mai făcut sală, i-am zis că am sala mea de lupte, am mai vorbit una alta și, la un moment dat, chiar i-am arătat pătrățelele de pe burtă. Dar nu am zis nimic că el a mai pus câteva kilograme, ba chiar l-am încurajat, i-am zis că dacă reia programul de sală și sportul scapă de ele”, povestește, în exclusivitate pentru FANATIK, Teodor Emi.

ADVERTISEMENT

Doar că discuția care părea nevinovată s-a transformat, pare-se, într-un motiv de scandal. Și nu orice scandal, ci unul care îl putea costa viața pe Teodor Emi, luptătorul fiind călcat în picioare de mai mulți oameni pe care, acum, se chinuiește să îi identifice și să îi tragă la răspundere, legal.

Teodor, atacat pe la spate de niște necunoscuți: ”Mi s-a tăiat filmul”

Discuția cu cel care i-a fost rival, pe vremea adolescenței, s-a terminat, zice Teodor Emi, în condiții civilizate. Doar că, după ce s-au despărțit, o nouă conversație, de data aceasta purtată la telefon, a făcut ca tensiunea dintre ei să escaladeze.

ADVERTISEMENT

”Ne-am despărțit, totul bine. Apoi el m-a sunat pe Facebook, de la un prieten comun, și s-a apucat să mă înjure, mi-a zis că eu fac aroganțe cu el. M-a înjurat, l-am înjurat înapoi, apoi mi-a zis că vine peste mine. Am zis să plec de acolo, mi-am lăsat trotineta și am vrut să plec pe jos”, povestește Teodor Emi.

Doar că, deși el a vrut să lase lucrurile să se liniștească plecând de la evenimentul caritabil, cei care îi purtau ”sâmbetele” nu au fost de acord și l-au atacat, spune Teodor Emi, în cel mai mișeșesc mod cu putință: pe la spate.

ADVERTISEMENT

”Am trecut printre oameni, am văzut niște suspecți, dar am trecut de ei, nu am vorbit cu niciunul, am trecut liniștit. Nu îi cunoșteam pe niciunul. De atunci, mi s-a tăiat filmul”, povestește Teodor Emi.

ADVERTISEMENT

Motociclistul care l-a făcut KO pe Mircea Badea: ”Eram plin de sânge”

Motociclistul care l-a făcut KO pe Mircea Badea a mai dezvăluit pentru FANATIK că a avut, totuși, și un dram de noroc după ce a fost atacat mișelește de niște necunoscuți care păreau deciși să îl lase fără suflare.

”M-au trezit niște băieți, eram plin de sânge, venise Salvarea și Jandarmeria. Ce mai îmi amintesc este că era unul în trening albastru și mi-a dat cu piciorul în gură, l-au recunoscut și martorii. Au sărit niște bodyguarzi de-ai locului să mă salveze, altfel mă făceau legumă.

Mi-au dat în cap, cu o sticlă, cu un bolovan, cu o bâtă, nu știu. Mi-au dat în cap și apoi m-au luat la picioare, când eram jos. Voiau să mă omoare, erau ca niște animale, am avut noroc că s-au băgat acei oameni”, a mai povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, Teodor Emi, motociclistul care l-a făcut KO, în ring, pe Mircea Badea, acum trei ani.

După ce a ajuns la spital și a fost cusut și îngrijit, Teodor Emi a decis să apeleze la Poliție pentru ca agresorii să plătească, legal, pentru fapta lor. ”M-am dus la Poliție, am depus plângere și i-am indicat pe toți cei pe care îi suspectez de această faptă.

Le-am spus ce martori am, am încredere că organele de ordine vor face lumină în acest caz. Vor fi acuzați de tentativă de omor și de tâlhărie, mi-au furat și niște obiecte personale când am fost inconștient”, ne-a mai spus Teodor Emi.

Teodor Emi l-a făcut KO pe Mircea Badea în cinci secunde

Acum trei ani, pentru a se înfrunta după reguli de kickbox. Lupta, una care practic nu are niciun istoric, s-a finalizat după șase secunde, atunci când motociclistul a plasat un genunchi devastator în bărbia prezentatorului TV, lovitură care l-a trimis pe Mircea Badea în lumea viselor.

De altfel, după meci, , fiindu-i teamă că prezentatorul TV ar putea să pățească ceva din cauza loviturilor încasate.