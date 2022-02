Povestea uluitoare de viaţă a unui navigator român care cutreieră oceanele. Cum a reuşit să scape de atacul piraţilor: “Pericolul e real”

Din prea multă viață, adulții s-au pierdut de copilărie și au uitat adevăratele bucurii. Se întâmplă, nu e un capăt de țară, nu e un sfârșit de lume, însă poate fi o uitare a fericirilor. Și din acest punct de vedere, oamenii plătesc scump. Pentru că, indiferent de ce ar spune pesimiștii, drumul spre reușită e musai să fie presărat printre clipe și momente de liniște totală.

Și despre fericire este vorba în materialul următor, despre felul în care un român a ales să-și trăiască visul, menirea și să ofere lumii o lecție veritabilă de zâmbete și optimism într-un ocean plin de întâmplări.

Cine este românul care a îmblânzit oceanele lumii și povestește totul pe internet!

Un vechi proverb marinăresc spune că nu există aproape nicio diferență între bucuria unui copil și cea a unui om care navighează. De altfel, dacă nu credeți, încercați să priviți chipul unui copil care observă o navă pe mare sau ancorată.

Veți observa atât de multă nerăbdare și bucurie încât lumea întreagă pare că a fost scrisă doar pentru astfel de imagini. Și Dimitriu Radu Tudor, eroul nostru, a înțeles că poate să trăiască la nesfârșit asemenea momente. Și-a trăit copilăria printre ape și vapoare, a visat la poveștile tatălui și a traversat mări și oceane în gând până când totul a devenit realitate.

Se descrie ca fiind un băiat simplu din Sulina, doar că, adăugăm noi, meseria lui e ceva mai complicată și nu chiar pentru toată lumea. Bărbatul de 35 de ani este Ofițer Mecanic pe nave de transport gaze lichefiate la una dintre cele mai mari companii din lume în ceea ce privește transportul maritim de gaze.

Și în timpul liber pe care îl are pe vapor, Radu nu a ezitat o clipă. Și-a făcut un vlog care a ajuns la sute de mii de urmăritori și postează constant peripeții, sfaturi și imagini de pe vaporul pe care e îmbarcat. Culmea, în ciuda problemelor, a distanțelor sau, uneori, a oboselii, e mereu cu zâmbetul pe buze și gata să explice fiecare lucru în detaliu.

„Pasiunea vine din copilărie, din familie, tatăl meu fiind șef mecanic, iar unchiul mamei mele fiind motorist zeci de ani pe mari și oceane. De la ei știu povești marinărești ce mi-au indus ideea asta de a lucra și eu în industria maritimă de transport.

Practic această meserie de 13 ani de zile de când am terminat Facultatea de Electromecanică Navală din cadrul Universității Maritime Constanța, însă începi de la munca de jos de pe vapor și treptat odată cu experiența și cunoștințele acumulate poți promova în funcție. Eu mai am puțin până la următoarea funcție și ultima ca ofițer mecanic, și anume aceea de a deveni şef mecanic”, a deschis navigatorul seria răspunsurilor pentru FANATIK.

Cum nu se spală dorul de casă cu apă de mare

O navă este întotdeauna în siguranță atunci când se află în port, dar nu aceasta este menirea ei. Și cam așa și cu Radu care recunoaște că dorul de casă e unul care poate să te doboare atunci când ești pe ape.

„Este foarte greu. Mai ales acum cu pandemia știm când plecăm, dar nu știm când ne mai întoarcem acasă. Am colegi care unii au stat 12 luni la vapor, alții sunt de 10 luni acolo fără speranțe să plece acasă în următoarele luni. Momentele sunt grele, dar încercăm să ne încurajăm unii pe alţii și plecăm cu speranța să ne revedem cât mai curând.

În ultimele zile parcă timpul se oprește în loc, nu mai ai răbdare și deja îți faci planuri ce vei face prima dată acasă. Încerci să dormi cât mai mult, dar gândurile nu te lasă să te odihnești. Iar momentul când părăsești vaporul este unic, ușurător de toate grijile, probabil doar cei închiși în spatele gratiilor mai trăiesc acest sentiment”, a spus navigatorul care și-ar fi dorit să aibă alături soția. „Sunt niște peisaje superbe cu apus și răsărit pe oceanele străbătute de-a lungul anilor, însă la fel ca multora dintre urmăritorii mei și soției mele îi este frică să meargă pe vapor”.

„Tot timpul stai cu dorul de casă, oricât ai vrea să treci peste nu poți. Eu de câțiva ani de zile am găsit o metodă de a-mi ocupa timpul mort de pe vapor pentru a uita oarecum de casă și anume de a filma și a edita filmulețe pe care le pun pe youtube sau pe celelalte aplicații de socializare despre viața la bordul navei. Și în afara orelor de muncă sau a celor de somn, cam asta fac în rest”, a mai punctat acesta.

Ce presupune viața pe nave de transport gaze lichefiate

Nu a stat o clipă pe gânduri atunci când a fost rugat să le ofere un sfat „puștilor” care își doresc să-i calce pe urme. Cine nu se știe rezistent, ar putea să-și aleagă o altă meserie. Și dacă rămân cu marea în gând să plece la distracție pe o navă de croazieră.

„În primul rând trebuie să știe că nu este o meserie ușoară! Pe vapor nu merge nimeni să se plimbe, pe vapor toată lumea muncește minim 8 ore pe zi, 7 zile din 7 și pe toată perioada contractului. Nu există zi liberă de când pui piciorul pe vapor și până pleci acasă. Și atenție, am zis minim 8 ore, dar pot fi zilnic 10-12 ore de muncă.

Recomandarea mea este să analizeze bine ce vor de la viață, dacă sunt convinși ca pot sta departe de familie și de prieteni pentru bani și să muncească zilnic 5-6 luni pe vapor, atunci să o facă. Dacă vor doar să se plimbe cu vaporul, să muncească în altă parte și să se plimbe cu vapoarele de croazieră”, a subliniat Dimitriu Radu Tudor care a explicat și că „aventurile” de azi de pe vapor față de „poveștile” lui Jean Bart ori „Toate pânzele sus” sunt total diferite.

„În zilele noastre pe vapor nu prea mai există aventură, există doar muncă, stres, griji, probleme. Mai ales acum cu pandemia nu se mai iese în oraș prin porturi, chiar dacă în unele cazuri autoritățile permit navigatorilor să coboare de pe vapor, companiile la care lucrăm noi interzic acest lucru de frica îmbolnăvirii cu COVID-19”, a mai zis acesta.

Pirații, eterna problemă a apelor

Aproape incredibil, dar cât se poate de adevărat. Pirați există în continuare și în voiajele făcute, românul s-a întâlnit de mai multe ori cu ei. Bărbatul a acceptat să povestească pentru FANATIK și care este procedura de urgență în cazul în care aceștia pun stăpânire pe vapor.

Mai exact, nava este dotată cu o cameră ascunsă în care se adăpostește întreg echipajul până la sosirea ajutoarelor. Înăuntru există dispozitive prin care aceștia anunță despre cele petrecute, dar și mâncare și apă.

„Pericolul este foarte real, doar că pirații nu mai sunt așa cum îi știm noi din filme și nu sunt oriunde pe mări și oceane. Sunt anumite zone în care ei așteaptă navele și le atacă. În cazul în care ne atacă și au șanse mari să urce la bordul navei atunci tot echipajul se ascunde într-o cameră secretă pe vapor și trimitem semnale către autorități să vină să ne salveze. Pirații nu vor știi unde suntem și cum să ajungă la noi. Avem și provizii pentru a rezista până ne vin ajutoare”, a mai zis navigatorul

Prima întâlnire cu pirații nu se uită niciodată, pare a spune Radu Dimitriu. Este adevărat că întunericul a contribuit din plin la acest lucru.

„Am avut două întâmplări cu pirații somalezi din Golful Aden. Prima dată mi-a fost frică pentru că nu aveam soldați înarmați la bordul navei așa cum se întâmplă în zilele acestea când se trece printr-o zonă cu pirați, și eu trebuia să fac cart de veghe împotriva piraților. Într-o beznă totală eu trebuia să mă uit după bărci rapide cu posibili pirați. Apoi, într-o zi, colegii mei au auzit în stație cum un vapor din urma noastră cerea ajutor forțelor navale pentru că erau atacați de pirați.

A doua întâmplare, ceva mai recentă, e vorba de un atac eșuat al piraţilor datorită faptului că am avut trei soldați înarmați cu arme de foc automate care le-au făcut semn piraților că sunt prezenți și că vor face uz de arma dacă aceștia se apropie de vapor”, a spus acesta.

Peștele și pescuitul, pasiunile la care nu renunță nici pe vapor

Navigatorul a ținut să-i liniștească pe cei care își fac griji că nu vor avea ce să mănânce după ce s-au îmbarcat pe un asemenea vas. A și filmat de mai multe ori în bucătăria vapoarelor, acolo unde a arătat cât de bine sunt pregătiți cei care se ocupă cu hrana personalului.

„În majoritatea cazurilor meniul se știe dinainte cu o zi, cel puțin așa este la noi în companie. Însă dacă nu îți este pe plac poți cere bucătarului să-ti gătească altceva, o mâncare făcută rapid, gen pizza. Oricum, zilnic se fac câte 2-3 sau mai multe feluri de mâncare funcție și de naționalitățile de la bordul navei și e greu să nu îți placă ceva, iar după primele săptămâni pe vapor deja bucătarul știe cam ce mănâncă și ce nu mănâncă fiecare”, a adăugat Dimitriu Tudor.

Pe lângă vlogul de pe vapor, tânărul a încercat să le explice și pasionaților de pescuit mici secrete. Nu renunță la această pasiune nici când e plecat.

„Îmi place foarte mult și să pescuiesc, dar și să mănânc pește. As mânca pește zilnic și nu cred că m-aș satura vreodată. Pe vapor e mai greu cu pescuitul pentru că nava este în marș continuu dintr-un port într-altul fără oprire și nu se poate pescui, iar în porturi nu prea e permis pescuitul.

Însă când am avut ocazia, când vaporul stă la ancoră, am pescuit și chiar am avut capturi de 7 și 10 kg de Somn și Dorado. Oasele sunt un pericol, dar dacă știi construcția oaselor unei specii de pește atunci știi și cum să mănânci să nu dai de oase. Asta doar mâncând pește înveți”, a mai punctat vloggerul

Cum a ajuns să aibă un vlog cu sute de mii de urmăritori

Dimitriu Radu Tudor a devenit cunoscut în mediul online după ce s-a decis să filmeze ceea ce se petrece pe un asemenea vapor. Încet, dar sigur a strâns o adevărată comunitate în jurul său. Sute de mii de oameni s-au abonat pe rețelele de socializare acolo unde sunt urcate diferite imagini.

Adulți în toată firea, bărbați, femei și copii, cu toții sunt fascinați de viața de pe vapor pe care românul o arată. Povești despre Triunghiul Bermudelor, furtuni serioase care clatină vasul și țin pe toată lumea trează, răsărituri și apusuri de poveste, , China, interviuri cu șefi și colegi, toate sunt pe canalele sale.

Ca să nu aibă probleme, a cerut voie companiei și a explicat concret ceea ce are de gând să facă. Oamenii nu s-au împotrivit, ba chiar au lăudat intenția.

„La început sunt reținuți cu toții, foarte rar ca cineva să dorească să fie filmat din prima. Duc o muncă de convingere cu ei, dar odată ce le dau numele canalului și văd acolo sute de mesaje la fiecare video și zeci sau sute de mii de vizualizări încep să se lase filmați. Din păcate pentru ei vlogurile sunt în limba română și nu prea înțeleg ei despre ce vorbesc eu, dar am colegi care urmăresc fiecare clip și îmi lasă comentarii mereu”, a povestit românul care a precizat că dacă are parte de o zi ușoară, doar cu opt ore de muncă, atunci petrece alte aproximativ 3-4 ore de filmat, editat și răspuns mesajelor sau postând diferite poze, tiktok-uri pe rețelele de socializare.

„La vapor este aproape imposibil sa ai o seara perfectă, dar mi-as putea imagina una cu o mare calmă, fără adiere de vânt, auzind partea din față a navei cum taie apa înaintând, un apus de soare superb și servind o sticlă de vin cu soția mea în prova navei. Dimineața perfectă ar fi la fel doar că înlocuim vinul cu cafeaua.

Sunt mândru că sunt român indiferent pe unde am fost și ce colegi am avut. Românii sunt foarte bine văzuți pe vapor, muncitori și pricepuți și nu te vei simți niciodată rușinat spunând că ești român”, a mai spus acesta.