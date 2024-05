Nicușor Dan, despre o retragere a lui Piedone: „Nu exclud această variantă”. Primarul general comentează și poziția Gabrielei Firea în sondaje

Nicușor Dan, care candidează pentru al doilea mandat la Primăria Capitalei, a declarat, joi seara, că rămâne la părerea că finala pentru PMB se va da între el și candidatul PUSL, Cristian Popescu Piedone, dar nu exclude și o retragere a acestuia. Primarul general a vorbit și despre acuzațiile lansate de Gabriela Firea în legătură cu „șobolanii” și alte probleme ale Bucureștiului și a comentat poziția ei în sondaje.

Nicușor Dan: „Nu exclud varianta retragerii lui Piedone”

Nicușor Dan, primarul Capitalei, care candidează pentru al doilea mandat, a declarat joi seară, că finala la 9 iunie se va da între el și Cristian Popescu Piedone, contracandidatul său din partea PUSL. Nicușor Dan a spus totuși că nu exclude o retragere a lui Piedone din cursa pentru Primăria Municipiului București. „Mai are timp”, a spus edilul.

„Rămân la această…dacă nu se retrage, mai are timp. Mai degrabă aș zice că nu se va retrage, dar nu exclud această variantă. Eu am făcut un sondaj în urmă cu o lună și jumătate pe care l-am prezentat public și am luat în calcul și scenariul în care candidează Piedone și Firea din partea PSD-PNL și seamănă foarte mult cu acest ultim sondaj în care Piedone e cu 7-10 procente înainte de Firea. Și voluntarii care au mers să strângă semnături pentru campanie mi-au spus că intuiția lor este că Piedone are mai multe șanse decât Firea”, a declarat Nicușor Dan la .

Primarul general, lider în sondaje

Nicușor Dan a comentat și poziția bună a Gabrielei Firea în recentele sondaje, întrebat fiind dacă această poziționare a președintelui București îl surprinde.

„Nu, pentru că noi avem un PSD care a avut mereu între 30-35% în Bucureșteni. Dânsa reprezintă PSD-ul, a fost un politician popular pentru anumite categorii sociale, numai că de data asta își împarte bazinul electoral cu Piedone care a avut o campanie pe rețele sociale, a țintit niște categorii sociale”, a răspuns primarul Bucureștiului.

Un realizat la sfârșitul lunii trecute îl creditează pe Nicușor Dan cu 38,5% din intențiile de vot la București, locul doi fiind ocupat de Cristian Popescu Piedone (27,4%) pe poziția a treia fiind candidata PSD, Gabriela Firea, cu un procent de 21,4%.

„Nu cred, dacă e ceva împotriva mea, lucruri pe care eu le-aș fi făcut sunt publice. Dacă e despre alți candidați, nu pot să știu”, a mai spus primarul general întrebat dacă se așteaptă la o lovitură în campania pentru PMB care să redistribuie cărțile.

„N-am văzut niciodată șobolani”

Primarul Capitalei a răspuns și la acuzațiile Gabrielei Firea în legătură cu șobolanii care sunt prezenți în București. „Vorbim de intersecții semaforizate și smartcity, dar avem șobolani, gropi, mizerie și gunoaie”, a spus Firea. Nicușor Dan a spus că folosește transportul în comun, merge pe jos, dar nu a „văzut șobolani”, admițând prezența rozătoarelor dar precizând că numărul lor a scăzut.

„Să știți că eu circul pe jos, cu autobuzul și n-am văzut niciodată șobolani. Bineînțeles că sunt, dar indicatorul relevant e când se dă telefon și se reclamă existența acestor animale în București. Sunt, dar e o scădere de 20% față de mandatul precedent, dar sunt cazuri absolut punctuale”, a spus el.

Tema șobolanilor este, potrivit lui Dan, una „artificială” pentru că, dacă ar fi întrebați, doar doi bucureșteni dintr-o mie ar spune că au văzut șobolani în perioada mandatului său.

„E o temă artificială pentru bucureșteni și de ce se întâmplă? Noi avem o companie care e creația fostei administrații, i-am dat și buget, numai că sunt locuri private în care ei nu ajung, nu au competență să intervină, sunt alte instituții care fac control pentru instituții private, sunt și terenuri virane unde n-avem competențe să intervenim, și asta e sursa șobolanilor, dar nu e o problemă a Bucureștiului”, a spus primarul general.