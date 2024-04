Nuntă surpriză în showbiz! Vedeta de la Antena 1 care s-a căsătorit

Enzo de la Chefi la cuțite și logodnica sa au devenit o familie și în mod oficial. Fostul concurent al emisiunii de la Antena 1 și Cristina Ene au strălucit în ziua cea mare, iar alături le-au fost nume mari din showbizul românesc.

Enzo de la Chefi la cuțite s-a căsătorit

Enzo și Cristina Ene s-au căsătorit civil vineri, 26 aprilie 2024. Fostul concurent de la Chefi la cuțite anul trecut și de atunci au și început pregătirile pentru fericitul eveniment.

Cei doi și-au început povestea de iubire în urmă cu aproape doi ani, însă nu au avut nevoie de mult timp pentru a-și da seama că sunt făcuți unul pentru celălalt și nu au pierdut deloc timpul.

În ziua cea mare, toate privirile au fost ațintite asupra lor și au strălucit, ambii optând pentru ținute albe. Cristina a îmbrăcat o rochie albă, lungă și mulată pe corp, care i-a scos în evidență formele de invidiat.

Buchetul de mireasă a fost și el din flori albe. Pe de altă parte, a ales o cămașă albastră, pe care a asortat-o cu pantofii și pantalonii făcuți dintr-un material ușor vaporos.

Cine le-a fost alături în ziua cea mare

În prezent Enzo este patronul unui restaurant de lux din București, iar de la fericitul eveniment nu au lipsit nici vedetele. În ziua cea mare, fostului concurent de la Chefi la cuțite și Cristinei le-au fost alături persoane precum Giani Kiriță și fostul soț al Antoniei, Vicenzo Castellano.

După cununia civilă care a avut loc acum, urmează și o nuntă mare, în luna mai. Evenimentul se anunță a fi unul grandios, nici pe departe unul modest, la care vor participa oameni de seamă din România.

De altfel, Enzo este și atent la detalii, după cum a demonstrat în momentul cererii, pe care a organizat-o împreună cu sora soției sale. Cristina a rămas surprinsă și nu s-a așteptat nici măcar o secundă.

„A fost o chestie foarte naturală, totul a venit foarte natural așa! A fost ceva ce am făcut cu tot sufletul, chiar m-am bucurat să fac acest pas, totul a fost foarte natural și frumos. Am organizat totul cu sora ei de vreo două săptămâni, iar datorită ajutorului ei am reușit să-l facem așa cum ne-am dorit”, a dezvăluit Enzo de la Chefi la cuțite, pentru