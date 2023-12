Un fost concurent de la Chefi la Cuțite, în rolul de jurat! Cine sunt restul mentorilor

continuă cu un nou format. Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu au fost înlocuiți de Alexandru Sautner, Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki și Ștefan Popescu. Interesant este însă că Richard Abou Zaki este un concurent din sezonul anterior.

Fost concurent, acum jurat la Chefi la Cuțite

Richard Abou Zaki apărea, ca și concurent, în ultimul sezon de Chefi la Cuțite care i-a avut drept jurați și mentori pe Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Tânărul chef s-a făcut remarcat că, la doar 26 de ani, conduce un în Italia.

La testimoniale, chef Abou Zaki spunea că gătește încă de la vârsta de 8 ani. Născut la Piatra Neamț, cu tată libian, viitorul jurat de la Chefi la Cuțite spunea că nu a fost susținut în carieră de tatăl său. Cu toate acestea, el și-a urmat visul și a continuat să gătească până a reușit să obțină o stea Michelin pentru restaurantul său din Italia.

”Mama mea muncea în fabrică, așa că eu am început să gătesc de pe la 8 ani, crescând cu această pasiune. De-atunci mi-am dorit să devin bucătar. Cred că acesta a fost destinul meu. Am plecat în Italia cu mama când eu aveam 5 ani. Când am început să lucrez în bucătăria unui restaurant din Italia, munceam și câte 16-17 ore. Intram când era noapte și ieșeam când era noapte. Așa a început parcursul meu la același restaurant la care a lucrat și Gordon Ramsay. (…)

Mama mea e româncă, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. (…)

Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar. Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni. Am plecat în Italia, când aveam 5 ani, cu mama, iar de atunci a început tot parcursul meu. Eu am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea”, a povestit tânărul la .

Cine sunt Orlando Zaharia, Alexandru Sautner și Ștefan Popescu

Orlando Zaharia este, la rândul său, o celebritate a bucătăriei. Cunoscut în România pentru colaborările sale cu restaurante celebre, viitorul jurat mentor de la Chefi la Cuțite este unul dintre favoriții vedetelor de la noi din țară. El a gătit pentru Andreea Bălan, Ciprian Marica, iar preparatele sale la grătar sunt văzute ca adevărate delicatese.

Alexandru Sautner are 55 de ani și este fondatorul unei unui restaurant celebru din zona de nord a Capitalei. Specializat pe preparate italienești, dar și expert în gelaterie, viitorul jurat de la Chefi la Cuțite este considerat un vizionar în domeniu gastronomiei.

Pe când avea doar 22 de ani pleca în Germania, iar acolo deschidea un restaurant. S-a întors în 2012 în România și a intrat în afaceri alături de Ciprian Marica, la Plaja Caelia. Apoi, el a pus bazele unei gelaterii italienești care are deja puncte de lucru în toate marile orașe din România.

Ștefan Popescu, unul din cei patru chefi noi, a fost sub contract cu PRO TV. El a avut apariții nenumărate în cadrul show-ului Vorbește Lumea. Probabil cel mai cunoscut, în rândul marelui public, dintre cei patru chefi, Ștefan Popescu are și o carieră de invidiat. El a gătit pentru președintele ucrainean Petro Poroșenko și fostul președinte francez François Hollande.