Vorbim, desigur, despre minivacanța de Rusalii, când românii vor avea trei zile libere, inclusiv a doua zi de Rusalii. Conform prevederilor Codului Muncii, există și o categorie de oameni care nu vor beneficia de aceste zile libere. Este vorba despre acei angajați din producție care nu pot fi lăsați liber, cu toate că li se promite că vor avea alte zile libere în următoarea lună calendaristică.

O nouă minivacanță pentru români. E la câteva săptămâni după Paște

În situația în care din motive justificate acești angajați nu vor primi zile libere, oamenii se vor bucura dde un spor la salariul de bază, care nu poate fi mai mic, însă de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în ceea ce legea consideră a fi programul normal de lucru. Conform legii, în 2024 românii vor avea 11 zile libere după sărbătorile de Paște, însă trei dintre acestea cad într-o zi de weekend.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, românii se vor bucura pentru restul anului 2024 de alte zile speciale în care vor sta acasă sau vor merge în minivacanță, singuri sau alături de familie. Așadar, Românii vor avea mai multe zile libere legale în 2024, printre care Ziua Copilului de 1 iunie, Rusaliile pe 23 iunie și a doua zi de Rusalii pe 24 iunie.

Urmează o perioadă mai multă fără pauză, după care zilele libere se întorc în forță pe 15 și 16 august cu Adormirea Măicii Domnului și o zi liberă dată de Guvern pentru ca perioada de 15 -18 august să fie o minivacanță de 4 zile. Sâmbâtă, 30 noiembrie, românii vor avea liber de Sfântul Andrei, de 1 decembrie se sărbătorește Ziua Națională iar pe 25 decembrie vine Crăciunul.

ADVERTISEMENT

Românii au mai multe zile libere într-un an ca mulți europeni

când vine vorba despre topuri care analizează bunăstarea oamenilor, iată că în sfârșit e și România în top la ceva. Mai exact în topul zilelor libere, în care oamenii fug de lucru și fac orice altceva, pentru că legea le permite.

În 2024, de exemplu, românii au rezervat în total 17 zile libere grație sărbătorilor legale, dintre care 10 cad în timpul săptămânii. Spaniolii, de exemplu, au doar opt zile libere, la fel ca și britanicii. În Franța există 11 astfel de zile libere, însă doar pe 1 Mai toată lumea are liber conform legii. Cât despre germani, aceștia au doar 9 zile libere pe an.

ADVERTISEMENT

Paradoxal, , românii muncesc și cel mai mult dintre europeni. Problema e, așa cum o arată studiile și experții, că românii ”muncesc mult și prost”. Așadar, cu toate că românii bifează statistic multe ore de muncă, productivitatea din țara noastră este scăzută comparativ cu alte țări din UE.

Statistic, media de lucru pentru România e de peste 2.000 de ore pe an, însă economia țării a încetinit la 2,2% în 2023. Consilierul de carieră Gabriel Chicioreanu a explicat de ce productivitatea e sub media europeană, chiar și cu sub 30%, cu toate că oamenii din România stau mult la serviciu.

ADVERTISEMENT

Pe scurt, productivitatea este influențată direct de salariu, de beneficiile extrasalariale și de stilul de muncă al liderilor din Uniunea Europeană, conform responsabililor de resurse umane. ”De multe ori, oamenii preferă să-și ia multe pauze, cum e pauza de țigară, și sunt și cei care nu fumează, dar ar vrea și ei pauză.

S-au făcut studii care arată că media la nivel de țară, pe toate industriile, toate activitățile, a timpului efectiv de lucru era lejer sub patru ore de lucru, trei ore și ceva. Vorbim de media pe toate industriile, pentru că sunt și locuri de muncă unde ești la foc continuu sau unde se lucrează peste 8 ore, inclusiv în domeniul public, nu numai în cel privat“, a explicat consilierul. Mai mult, oamenii nu ar fi prea interesați de soarta firmei lor, atât timp cât salariul vine. Paradoxul e că dacă oamenii și-ar da mai mult silința și ar crește productivitatea și angajatul ar putea să le ofere salarii mai mari.