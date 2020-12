Oana Zăvoranu a făcut un anunț neașteptat în mediul online și a oferit primele declarații despre copil. După ce a susținut în repetate rânduri că nu vrea un copil, se pare că vedeta s-a răzgândit și nu exclude posibilitatea de a deveni mamă.

În vârstă de 47 de ani, Oana Zăvoranu se gândește că ar fi momentul să vină și un al treilea membru în familie. Nu este prima dată când se gândește la posibilitatea unui copil, însă acum a fost ceva mai clară în această privință.

Anunțul pe care l-a făcut actrița i-a luat prin surprindere pe fanii ei, care știau care este părerea ei vis-a-vis de acest subiect. În urmă cu câțiva ani, persoanele care îi adresau întrebări despre când va deveni mamă o enervau teribil.

Oana Zăvoranu, primele declarații despre copil. Vedeta se pregătește să devină mamă

Oana Zăvoranu surprinde din nou. De data aceasta, nu atacurile la adresa vedetelor sunt cele care au atras atenția fanilor, ci ultima ei declarație cu privire la posibilitatea de a avea un copil. Deși a spus mereu că nu se vede în postura de mamă, se pare că Alex Ashraf i-a schimbat această percepție și s-a răzgândit.

Așa cum și-a obișnuit fanii aproape zilnic, Oana Zăvoranu organizează sesiune de Q&A, iar fanii îi adresează diverse întrebări, fie că sunt legate de viața ei personală sau profesională sau îi cer părerea despre o anumită vedetă. „Querida” încearcă să răspundă la cât mai multe întrebări și este extrem de sinceră cu urmăritorii ei.

Întrebată de un fan pe contul pe Instagram dacă își dorește un copil, Oana Zăvoranu a oferit un răspuns surprinzător. „Vine și bebe că e cazul ❤❤❤❤❤ se cam lasă așteptat șmekeru”, a răspuns vedeta.

Deși nu este prima dată când își exprimă dorința de a avea un copil, Oana Zăvoranu a dat de înțeles că este nerăbdătoare să-și țină bebelușul în brațe. În urmă cu câteva luni, vedeta a vorbit despre acest subiect împreună cu soțul ei: „Eu am zis că vreau fată, să nu am concurență, să stea cu mama. Pe când un copil? Stați și veți vedea”.

Ce spunea Oana Zăvoranu despre copii acum câțiva ani

Acum câțiva ani, ideea de a avea un copil era respinsă categoric de interpreta Divei din serialul „Sacrificiul”. De altfel, acesta este unul dintre motivele pentru care căsnicia dintre ea și Pepe nu a funcționat, din moment de artistul își dorea copii, ar Oana se opunea.

Ajunsă la capătul răbdării, vedeta a avut o reacție extrem de agresivă în momentul în care s-a săturat să fie întrebată când va avea un copil. Actrița a răspuns, în stilul ei caracteristic, că nu vrea să fie mamă.

„’De ce nu faci, Oana, copii?’ Uite că nu vreau ,că nu e momentul încă, că nu simt șii că nu e treabă voastră.Ok ? Întrebare mega comunistă și impertinentă, zilnic pusă! ?. Mă și vedeți pe MINE făcând sondaje în rândul populației ‘Când credeți că ar trebui să am și eu copii?’. Faptul că împărtășesc cu voi multe din viața mea, nu înseamnă că vorbim și despre ce trebuie fac eu în patul meu. Și în mod constant, întrebarea asta vine numai de la țărănci înapoiate, care cred în mintea lor că scopul vieții este să faci 100 de copii, să stai numai călăre zi și noapte și să te fălești după cu ei! Ia vedeți-vă voi de copiii voștri și nu de ai altora care au sau nu au! (…)

Așa că să nu mă mai întrebați vreodată pe mine de copii, să vă vedeți de ai voștri, să nu vă mai dați cu părerea despre câte pisici am, că am câte vrea mușchiu meu, ok? Ăștia de genul ăsta, stați pe c… vostru și ocoliți paginile mele de social media. Oricum sunteți paraleli cu mine și viața mea și vice versa. Nu simt nevoia de sfaturi de la voi, ați înțeles? NU MĂ INTERESEAZĂ”, spunea vedeta în mediul online, potrivit libertatea.ro.

Oana Zăvoranu, despre tatăl ei

Fanii au întrebat-o la cine face referire atunci când vorbește despre tatăl ei. Ioan Bănicioiu este părintele ei biologic, chiar dacă are sentimente puternice și pentru Nicolae Zăvoranu, căruia îi poartă numele de familie.

„TATA este UNUL SINGUR. Mă refer la cel natural IOAN BĂICIOIU. Pe Nicolae Zăvoranu îl consider tată de-al doilea și îl iubesc enorm, dar dragostea mea imensă este pentru TATA”, a scris vedeta.

Oana Zăvoranu a declarat de mai multe ori că îi este dor de tatăl ei, cu care avea o relație foarte bună, spre deosebire de Mărioara Zăvoranu. Cele două au avut parte de numeroase scandaluri, iar femeia s-a stins din viață în primăvara anului 2015. Actrița nu a îngropat securea războiului nici măcar după moartea celei care i-a dat viață.