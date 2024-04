Orășelul din România unde se produce un deliciu apreciat în întreaga lume. Străinii sunt înnebuniți după el

Pentru al doilea an consecutiv, un deliciu românesc a fost inclus în topul realizat de TasteAtlas pentru cele mai bune gemuri din lume. Produsul realizat la noi în țară a fost clasat chiar pe primul loc.

Magiunul de Topoloveni, celebru în toată lumea

Doi ani la rând, în 2022 și 2023, Magiunul de Topoloveni a fost inclus de TasteAtlas, „enciclopedie de arome” și un „atlas mondial de mâncăruri tradiționale”,

Deliciul românesc cu Indicația Geografică Protejată (IGP) este urmat în clasament Dulceața de fructe de pădure din Suedia și de Siropul de Liege, din Belgia. Pe site-ul oficial, a catalogat produsul ca fiind „un tartinat concentrat cu suprafața lucioasă făcut în orașul Topoloveni și satele din jur, din prune de culoare autohtonă, complet coapte, de cea mai bună calitate, care sunt fierte mult timp în faza de concentrare. Prunele conțin cantități mari de carbohidrați, zahăr natural și vitamina C din cauza coacerii lor.

Singurul ingredient din produs este pruna și, deși poate părea că din dulceață lipsesc cojile de prune, acestea sunt încorporate în aceasta pentru a nu pierde nutrienți, fibre și vitamine prețioase”.

Producătorii nu au știut că sunt nominalizați

După succesul colosal înregistrat de Magiunul de Topoloveni, producătorii au dezvăluit că au aflat de pe rețelele sociale că au fost nominalizați și că deliciul românesc a fost ales și în 2023 pe primul loc.

„Deci gustul magiunului de prune făcut de noi, de români, dar în special cel de Topoloveni este singurul magiun de prune făcut conform standardului. Papilele gustative de pe glob nu se schimbă cu mileniile.

Fiecare își reconstituie un gust proaspăt, căci și nouă românilor ne plac niște fructe exotice cu care noi nu am fost obișnuiți, nu am trăit cu ele în copilărie, dar organismul le percepe ca ceva natural, sănătos, așa consider eu, ca sociolog”, a mărturisit Bibiana Stanciulov, pentru

Important de menționat este că devenit celebru peste tot în lume, poate fi consumat chiar și de persoanele cu diabet, căci acesta este făcut integral doar din prune, coaja nefiind dată la o parte.

„Noi cumpărăm numai prune din livezi consacrate în care nu se folosesc pesticide. Am făcut test și Magiunul Topoloveni nu conține pesticide. Nu conține nici zahăr, nici aditivi. La nutriscore, noi avem verde închis la magiun și alte produse. Sunt vreo 4-5 soiuri de prune pe care le recoltăm, și facem cupaj, așa se numește”, a mai spus Bibiana Stanciulov.