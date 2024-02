Ozana Barabancea detonează bomba la Te cunosc de undeva! ”Impostori cu backup”

Ozana Barabancea nu iartă nimic. Nici impostura în muzică, nici lipsa de talent. Și vorbește despre aceste lucruri pe care le consideră adevărate ”plăgi” recunoscând că și-au făcut loc și printre cei care sunt la Te Cunosc de undeva.

Ozana Barabancea, dezvăluiri sincere despre Te cunosc de undeva

Ozana Barabancea este, cu siguranță, una dintre vocile avizare care pot vorbi despre talentul muzical al unui artist. Și, în exclusivitate pentru FANATIK, ea a făcut dezvăluiri uluitoare despre Te cunosc de undeva, concurenți, prezentatori și juriu.

Întrebată dacă ar înfia, metaforic desigur, vreunul dintre concurenții de la Te cunosc de undeva, . ”Să îl duc și acasă? Știi care e faza? Toți sunt deja talentați, consacrați, bine înfipți în munca lor. Dar aș vrea să descopăr oameni talentați, asumați – nu că ei n-ar fi.

Să găsesc tineri români cărora să nu li se urce la cap că sunt la Te cunosc de undeva și să încerce să strălucească. De la Te cunosc de undeva să ajungă să cânte pe cele mai mari scene ale lumii. Să fie rampa lor de lansare”, ne-a spus, în exclusivitate, Ozana.

Cu privire la acest sezon al show-ului de la Antena 1, jurata știe ce ar trebui să aibă câștigătorul. ”Evoluție constantă. Încă nu pot să spun dacă avem sau nu în acest sezon. Există cineva care progresează.

Și văd acest lucru în cineva pe care nu mizam… Nu dădeam doi bani, nu are tehnică, dar are glas. Și are un fler, o muzicalitate nativă…”, a mai spus Ozana Barabancea de la Te Cunosc de undeva.

Ozana Barabancea, deranjată de impostură în meserie

Chestionată de FANATIK cu privire la existența unor artiști supra-cotați la Te cunosc de undeva, Ozana Barabancea a fost cât se poate de dură. Și, fără să ascundă, chiar dacă nu a dat nume, spune că show-ul a fost, oarecum, infiltrat de ”impostori”.

”Da, sunt… Avem. Dar nu aș putea da nume, din respect. Acești impostori întotdeauna au un backup. Nu doar cântă, mai sunt influenceri… Dar cred foarte mult în ei, au un tupeu fantastic. Perseverența bate talentul! Vorbim de perseverență dusă la rang de obrăznicie.

La asta mă refer când spun perseverența bate talentul. Sunt unii care se cred mari cântăreți și nici nu vor să învețe. Nu mai spun că habar nu au note… Au așa, o autoinfatuare, că ei sunt miezul…

Se înconjoară cu oameni care, poate, sunt plătiți să îi susțină, să îi aplaude și își fac loc. Dar de ce să îi judec eu? Eu iubesc oamenii care cântă lucruri grele, îmi iubesc colegii de la Operă”, a spus Ozana.

Când vine vorba însă de artiștii pe care îi admiră, Ozana a fost sinceră. Și a dat chiar și câteva exemple de artiști de la noi care au scos melodii grele, de valoare, în ultima vreme. ”Liviu Teodorescu. Și compune. Pepe, le compune el”, a mai spus .