Ozana Barabancea, lăsată mască la Te cunosc de undeva 2024: ”M-ai păcălit. M-ați surprins total”

Ozana Barabancea, impresionată de concurenții show-ului Te cunosc de undeva 2024. Care echipă a dat-o pe spate pe jurată

Ozana Barabancea a rămas impresionată de concurenții show-ului Te cunosc de undeva 2024 care a debutat în cursul zilei de sâmbătă, 17 februarie. Care echipă a dat-o pe spate pe emisiunii de la Antena 1.

Cei care au lăsat-o fără cuvinte încă din prima ediție au fost Florin Ristei și Ilona Brezoianu. Co-prezentatorii de la Neatza cu Răzvan și Dani au intrat în pielea celor de la AC/DC și au cântat melodia Thunderstruck.

Piesa este una dintre cele mai cunoscute ale trupei, care a umplut stadioane întregi de-a lungul anilor. Se pare că cei doi participanți s-au ridicat la înălțime, dovadă că au primit laude și aprecieri de la cei patru jurați.

„Când am văzut umbra masculină, am zis că sigur este Ristei, când colo ghicitoarea mea, am greșit, m-am înșelat. Și iată pe doamna aici de față. M-ai păcălit. A reușit perfect.

Vocal, m-ați surprins plăcut. Știu că sunteți foarte talentați. Tu ai cântat un pic mai mult decât ea. A fost mai la îndemână, aplaudăm efortul amândurora”, le-a spus Ozana Barabancea, scrie .

Florin Ristei și Ilona Brezoianu, pe cai mari la Te cunosc de undeva 2024

„Florin, Ilona este cea mai longevivă relație din viața ta. Urma să te laud și pe tine. Ești minunată. Florin esti cireașa de pe tort! Vii aici și ne dai talent”, a completat cântăreața Andreea Bălan.

„Te felicit, Ilona! Ați lovit din prima, ați fost grozavi”, a spus Cristi Iacob despre momentul lui Florin Ristei și al actriței Ilona Brezoianu de la Te cunosc de undeva 2024, mai arată sursa citată anterior.

„Fantastic început. Pe Ilona am simțit-o puțin blocată, de emoție cred. Nu te stresa prea tare. Florin a fost ca peștele în apă. Ziceai că era pe CD”, a susținut Mihai Petre în prima ediție a show-ului.