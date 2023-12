Patrick Boroș, campion la 6 ani. A câștigat titlul național la prima participare

În familia Pascu-Boroș, pasiunea pentru kempo pare să fie moștenită și continuată cu succes de cel mai tânăr membru al acestei echipe de campioni, Patrick Boroș. La doar 6 ani, micuțul Patrick a demonstrat deja că este pregătit să calce pe urmele părinților săi celebri, Alina Pascu și Gabi Boroș, câștigând locul 1 la primul său concurs național de kempo.

Patrick Boroș, campion la 6 ani

Într-un sport unde tehnica, determinarea și curajul sunt esențiale, Patrick Boroș a arătat că are toate aceste calități, triumfând în fața adversarilor săi la Campionatul Național de Kempo. Cu un zâmbet mândru pe față, micul campion a declarat: “Sunt foarte bucuros pentru această medalie pe care am câștigat-o. Am fost mai bun ca adversarul meu”.

ADVERTISEMENT

Înaintea competiției, Patrick a primit îndrumări de la părinții săi, ambii campioni mondiali la kempo. Alina Pascu Boroș, mama sa, a subliniat importanța ca Patrick să-și dea tot ce are mai bun în timpul meciului: “Să lovească corect și să aibă curaj să intre și exact asta a făcut”.

Chiar și cu toată experiența lor în lumea kempo, părinții au fost uimiți când Patrick a exprimat dorința de a participa la Campionatul Național, cu un an mai devreme decât se așteptau. Alina Pascu Boroș a recunoscut cu sinceritate: “Am avut foarte mari emoții și am fost și surprinși, nu ne așteptam din partea lui, voiam și noi la un moment dat ca el să participe, însă ne gândeam cam într-un an”.

ADVERTISEMENT

Deși a fost o provocare emoțională să își vadă fiul concurând, Alina a subliniat că emoțiile au fost mult mai mari decât oricând: “Sigur că da, mult mai mari. Nu se compară din niciun punct de vedere”. Cu o carieră de 21 de ani în kempo, Alina Pascu Boroș știe cu siguranță cum să gestioneze presiunea, chiar și atunci când vine vorba de propriul său copil.

Patrick se trage din părinți campioni

Prima medalie a lui Patrick va fi cu siguranță una specială, păstrată la loc de cinste alături de sutele de trofee câștigate de părinții săi de-a lungul anilor. Alina Pascu Boroș a dezvăluit că intenționează să îi facă o ramă specială, însoțită de poze cu antrenorul lor și cu primele momente ale carierei sportive a lui Patrick.

ADVERTISEMENT

Cu toate că ambii părinți sunt campioni mondiali și europeni la kempo, ei sunt hotărâți să nu pună presiune pe umerii micului lor campion. Alina Pascu Boroș a spus: “Îmi doresc să fie fericit, să fie sănătos și să aibă cariera pe care și-o dorește. Dacă cariera lui va fi în kempo, o să fiu foarte fericită”.

Patrick Boroș a devenit campion național la categoria 6-8 ani. Cu părinți atât de implicați și dedicați acestui sport, micul Patrick a fost expus la antrenamente încă de când era foarte mic.

ADVERTISEMENT

“Pe Patrick îl luăm cu noi la antrenamente de când era mic, iar de 2 ani a început și el să cocheteze cu acest sport. Noi nu punem presiune pe copil, el este cel care va alege ce își dorește să facă. Este foarte ambițios și ca o glumă pot spune că este cel mai antrenat copil. Se antrenează cu mine, cu tatăl lui, cu sensei Amatto Zaharia, iar când merge la sală la soțul meu se pregătește și acolo”, a adăugat Alina Pascu Boroș.

Astfel, micul Patrick Boroș pare să fi prins drag de kempo și să își dorească să își construiască propriul drum în acest sport spectaculos. Familia Pascu-Boroș continuă să fie un exemplu de pasiune și dedicare pentru kempo, iar viitorul sportiv al micului Patrick este unul promițător.